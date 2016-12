Gigi Chiru: "Acţiunea de manipulare grosolană a lui Nicuşor Constantinescu sortită eşecului"

5

Ma bucur

Ma bucur ca esti o specie rara MVA in curs de disparitie, esti printre cei 5% pe care ii mai are PDL-ul in Constanta. Daca stii ceva statistica matematica 50% este un esantion mai mult decat semnificativ si opinia de 95% este mai mult decat clara, deci dupa statistica esantionul MVA este mai mic decat 5% din populatia judetului. La revedere!!!!