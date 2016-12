Gigi Chiru a înfiinţat „Asociaţia nemulţumiţilor de serviciile RADET“

4

Ce bine, domnule Chiru

Ce bine imi pare ca se intereseaza si de noi cineva si ii pasa. Ne-am saturat sa platim o enormitate la caldura, ne-am saturat sa fim legati de maini si de picioare. Imi doresc din tot sufletul sa se schimbe ceva si ma bucur sa il vad asa interesat pe dl chiru. Chiar vreau sa il votez. Si eu impreuna cu sotul meu. Vrem sa vedem ca se schimba ceva in orasul acesta in care am crescut si continui sa locuiesc.