Gigi Chiru a început campania pentru demiterea primarului Radu Mazăre

5

Jos cu saltimbancul Mazare

Locuiesc in Faleza Nord si la mine in bloc cred ca peste 90% dintre vecini de-abia asteapta sa scape de Mazare. Acelasi lucru il aud si de la ceilalti vecini din cartier.Faleza Nord este pornita tare de tot impotriva primarului Mazare si a acolitilor sai,mai ales dupa ce s-au dat terenuri in cartier in mod abuziv,terenuri pe care s-au construit/se construiesc blocuri inalte, la 2-3 metri de blocurile si casele in care locuim de zeci de ani.Unde putem semna pentru demiterea lui Mazare?Jos cu saltimbancul!Vrem civilizatie in Constanta.Cei care il pupati in fund si il laudati pentru "realizarile marete",mai iesiti un pic din orasul asta infect,sa vedeti cum arata alte orase,multe de cateva ori mai mici decat Constanta...