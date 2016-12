Gigi Chiru a depus la DNA probe împotriva lui Mazăre

Candidatul ApC la Primăria Constanța, Christian Gigi Chiru, a depus la DNA București noi probe în dosarul retrocedărilor ilegale din Constanța în care Radu Mazăre este acuzat de fapte de corupție. Într-un dosar penal aflat pe rolul instanțelor de la București, edilul Radu Mazăre este acuzat că a retrocedat cele 98 de hectare din Anadalchioi care au aparținut boierului Iuliu Movilă unui fals procurist al acestuia și apropiaților săi în zone bune ale orașului Constanța fără ca ei să aibă dreptul. Cei care au mers pe firul anchetei susțin că, nici măcar Ivonne Movile, moștenitoarea lui Iuliu Movilă, cea în numele căreia s-a făcut notificarea către primărie, nu mai putea beneficia de această suprafață pentru că cele 98 de hectare fuseseră donate de bunicul său Academiei Române în 1945. Această donație este certificată și de punerea în posesie a Prefecturii Constanța, care recunoaște că suprafețele provin din averea Movilă dar aparțin Academiei Române conform actului de donație. Din setul probelor depuse la dosarul anchetatorilor de Christian Gigi Chiru face parte și o copie a Monitorului Oficial din 1948 în care apare suprafața de 98 de hectare din Anadalchioi ca fiind donată și titlul de proprietate din care reiese că aceeași parcelă de 98 de hectare a fost retrocedată Academiei Române.„Este vorba de dovezi care confirmă faptul că primarul Radu Mazăre a retrocedat ilegal, în două rânduri, 98 de hectare din patrimoniul orașului Constanța. Prejudiciul cauzat orașului Constanța este de peste 100 milioane de euro. Am venit la DNA pentru că am încredere în instituțiile statului și am încredere în justiția română și, așa cum mi se pare normal, să fii judecat și condamnat dacă ai furat două găini în România, mi se pare normal să faci pușcărie, chiar dacă ești primar și chiar dacă te numești Radu Mazăre, dacă ai furat 110 milioane de euro. Am depus dovezile instituției abilitate să le folosească în interesul soluționării corecte a cauzei. Noile dovezi vor ajuta la rezolvarea mai rapidă a cazului”, a declarat Christian Gigi Chiru la ieșirea din sediul DNA.