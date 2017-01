Gigi Chiru a câştigat mandatul de senator

4

alesii

Toti cei nominalizati sunt figuri anodine,inodore,incolore si insipide.Tara e plina de astfel de profitori.Ce pot face acesti indivizi in Parlament,altceva decat sa-si incaseze drepturile si sa ridice mana sa voteze "pentru". Din aceasta galerie de nulitati politice face parte si omul cu elefantul,Manea.El s-a evidentiat prin faptul ca in urma studierii acestui animal politic auxiliar,a aflat ca elefantii au coarne,dar spre deosebire de alte vietati cornute,le tin in gura.Drept urmare,pe aceasta tema Manea isi va da doctoratul.La fel va proceda si Chiru,care se va ocupa de țânțari deoarece au trompa si nu se deosebesc cu nimic de elefanti.Ceilalti mai au de muncit pana sa ajunga la nivelullui Manea si Chiru specializati in demolarea organizatiilor de partid.Norocul lor este ca in Parlament vor avea ce invata de la Cacarau,Hasotti si Dragomir.O precizare : cei de mai sus nu si-au castigat mandatele ci le-au primit pomana din mila USL la redistribuire.