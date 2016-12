Gigi Becali: Voi face toate demersurile să fiu liber. Îi voi cere preşedintelui graţierea

Gigi Becali: Voi face toate demersurile să fiu liber. Îi voi cere președintelui grațierea

Luni, 20 Mai 2013. Cuget Liber Online.

Gigi Becali a precizat, astăzi, după aflarea sentinței care l-a condamnat la trei ani de închisoare că intenționează să ceară grațierea din partea lui Traian Băsescu. Potrivit finanțatorului Stelei, România e "țara lui Satan", Becali exprimându-și regretul că nu a rămas în străinătate."Merg acasă la familie și rog organele în drept să aibă măcar un minim de decență și elegeanță și rspect să aștepte să mă prezint singur. Să nu vină cu mascați și circ că nu suportă oamenii la Becali cu mascați. Dacă ei au crezut că o să dea drumul la Schengen cu Becali e problema lor, dar asta e situație. Singurul lucru e că sora mea a leșinat, în rest e ok. Mama zice că ce vrea Dumnezeu, asta e", a declarat, luni, Gigi Becali."Îmi pare rău, dar așa va fi. La ora asta sunt achitat de cinci judecători și condamnat de teri judecători de același rang. Acum, trageți voi concluzia că ce se va întâmpla. Eu nu am vrut să fac la CEDO nimic, dar ca să fac o revizuire trebuie să fac rapid. E o anomalie. Cum adică, să fii achitat de cinci și să fii condamnat de trei. Să distrugi o familie pentru că ai făcut un schimb de terenuri acum 16 ani? Asta e țara lui Hristos? E țara lui Satan. Trebuia să aștept un sentința unde trebuia s-o aștept. Am fost fraier. Trebuia să rămân unde eram și cu asta basta. ", a adăugat Becali.Întrebat dacă va cere grațierea din partea lui Traian Băsescu, Becali a răspuns că acesta a fost primul său gând."Ce, mi-e rușine să cer libertatea mea? Care e treaba? Un act creștinesc e rușinos? Toate demersurile pe care le pot face: smerenie, orice, le voi face pentru ca să fiu liber. Nu-mi cad galoanele. Eu cer grațierea președintelui. Vrea s-o dea, bine. Nu vrea, bine", a mai spus Becali.