GHETOUL LUI MAZĂRE GĂUREŞTE BUGETUL CONSTANŢEI

GHETOUL LUI MAZĂRE GĂUREȘTE BUGETUL CONSTANȚEI

Membrii Consiliului Local Constanța au votat, ieri, în cadrul ultimei ședințe pe anul 2012, o serie de proiecte ce au vizat Campusul Social Henri Coandă.Potrivit conducerii municipalității Constanței, aici, se vor face, cu ajutorul unor bani rămași, dar și prin alocarea de sume noi, o serie de investiții menite să îmbunătățească nivelul de trai al persoanelor care beneficiază de acest program. În primă fază se vor amplasa dulapuri pe toate holurile blocurilor deja construite, pentru ca locatarii să-și poată depozita alimentele sau diverse alte obiecte. De asemenea, intrările în aceste clădiri vor fi izolate, iar în cadrul Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului Public și Privat” Constanța va fi creat un serviciu special, care se va ocupa în mod exclusiv de acest cartier. Potrivit reprezentanților RAEDPP, regia va mai angaja încă 20 de persoane, care vor veni inclusiv din rândul celor care locuiesc în campusul social. Acestea se vor ocupa, printre altele, ca toți beneficiarii programului să fie reintegrați în societate.Totuși, investițiile pentru acest cartier nu se opresc aici. Pentru 2013, municipalitatea are în vedere construirea a alte șapte blocuri, de data aceasta în regim P+3, precum și dotarea unui cabinet medical și a altor unități de acest tip.„Nu s-au terminat de construit toate blocurile din cartierul Henri Coandă; mai sunt cinci blocuri pe care le vom da în folosință în perioada următoare, iar anul viitor vom mai face alte șapte blocuri cu P+3, de data aceasta, să intre mai mulți, mai ales că ne permite fundația încă un etaj. În același timp, am suplimentat, prin hotărâre de Consiliu Local să le punem niște dulapuri. Fiind foarte mici apartamentele, oamenii stau cu cartofii sub pat și atunci am decis construirea unor dulapuri. Am creat un serviciu special prin 12-15 oameni care să se ocupe de tot ce se întâmplă acolo: școlarizare, ajutoare, curățenie. A fost la început o amorțeală, dar constănțenii încep să-i ajute pe amărâți. Vom avea grijă să deviem cumva aceste ajutoare și către cei care nu locuiesc încă pentru că i-am identificat; problema este foarte complexă, de la partea medicală și până la cea a șco-larizării. Cei care vor lucra în acest serviciu vor fi cei care locuiesc aici, chiar și persoane cu handicap”, a declarat primarul Constanței.Precizăm că, pe ordinea de zi a ședinței de ieri, s-au aflat 24 de proiecte dintre care 2 au fost retrase. Consilierii au votat în unanimitate restul de 22 proiecte, precum și cele aflate pe ordinea suplimentară.