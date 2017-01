Gheorghiţă Corbu, tot mai aproape de mandatul de consilier judeţean

Gheorghiță Corbu, tot mai aproape de mandatul de consilier județean

În pofida faptului că a trecut peste un an de la ședința de constituire a Consiliului Județean Constanța, democrat-liberalii constănțeni funcționează, și la ora actuală, cu un consilier mai puțin. Această situație se datorează faptului că, în ședința de constituire, eveniment care a avut loc pe data de 23 iunie 2008, au fost validate, prin Hotărârea 211, toate mandatele de consilieri județeni. Toate, cu excepția celui al pedelistului Gheorghiță Corbu. Motivul? „Pentru că nu vrea Nicușor Constantinescu”, explică Adrian Gheorghiță, lider de grup al consilierilor județeni ai PD-L și, în același timp, reclamant în procesul intentat CJC pentru validarea lui Corbu și care are ca termen de judecată data de 21 iulie. „Pentru că nu vrea Nicușor Constantinescu…” Interesant de remarcat este faptul că, pentru invalidarea democrat-liberalului, nu există nicio hotărâre de Consiliu, problemă ridicată, în instanță, și de reclamant, pedelistul Adrian Gheorghiță. Acesta din urmă a solicitat, de altfel, în repetate rânduri, introducerea pe ordinea de zi a ședințelor, a proiectului de hotărâre ce viza validarea lui Corbu. Demers rămas, însă, fără niciun rezultat, dat fiind faptul că cererea a fost sistematic respinsă. „Nu este normal ce se întâmplă, lucru-rile au fost demult spuse, problema a fost ridicată inclusiv în cadrul discuțiilor dintre cele două comisii județene de negociere (n.r. - comisiile de negociere ale PD-L și PSD, din cadrul alianței de guvernare). Motivul pentru care nu a intrat pe ordinea de zi? Pentru că nu vrea Nicușor Constantinescu, președintele CJC”, a subliniat Gheorghiță. Totodată, Gheorghiță a arătat și faptul că, potrivit procedurii de validare a consilierilor județeni, singurele situații în care aceștia sunt invalidați sunt cea în care au fost încălcate condițiile de eligibilitate, respectiv aceea în care alegerea acestora a avut loc în contextul unei fraude electorale constatate în condițiile legii privind alegerea autorităților publice locale. Ceea ce, categoric, nu s-a întâmplat în cazul lui Corbu. În ciuda acestui aspect, la votarea, în plen, a mandatului său de consilier județean, ceilalți aleși din CJC au votat împotrivă. Vot care, reamintim, nu e concretizat printr-o hotărâre a CJC. Pedeliștii exclud altă propunere în locul lui Corbu În altă ordine de idei, Adrian Gheorghiță a ținut să precizeze și faptul că, în mai multe rânduri, conducerea CJC a transmis faptul că democrat-liberalii sunt liberi să propună validarea, în calitate de consilier județean, a oricărui alt membru PD-L în locul lui Corbu: „Ne-au lăsat posibilitatea să validăm următorul supleant. E evident că au ceva împotriva lui Gheorghiță Corbu. Vor pe oricine altcineva, dar nu pe el”, a subliniat Adrian Gheorghiță. Cât privește eventualitatea unei noi propuneri pentru mandatul de ales în CJC, liderul de grup al consilierilor județeni PD-L a afirmat că această variantă este exclusă. „Am fi putut face acest lucru într-un an de zile, dar nu putem, Gheorgiță Corbu este colegul nostru. Exclus să venim cu altă propunere”, a punctat Adrian Gheorghiță. Nu în ultimul rând, referitor la acțiunea în instanță, în care pârâtul este Consiliul Județean Constanța, dosar care, așa cum am menționat, are drept termen de judecată ziua de 21 iulie, pedelistul a menționat că aceasta se află, în prezent, în stadiul de probe, dar și că, în opinia sa, procesul nu va mai dura mult.