Gheorghe Ştefan s-a înscris în Fundaţia Mişcarea Populară

Gheorghe Ștefan s-a înscris în Fundația Mișcarea Populară

Ştire online publicată Sâmbătă, 08 Martie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul de Piatra-Neamț, Gheorghe Ștefan a anunțat, sâmbătă, că s-a înscris în Fundația Mișcarea Populară, transmite B1.ro."Mișcarea Populară este proiectul lui Traian Băsescu, iar eu am fost permanent un susținător al proiectelor sale. Am respectat mereu foarte mult faptul că Traian Băsescu a reușit să salveze România, ducând nava cu bine la cheu pe timp de furtună", a spus primarul Ștefan.În comunicatul de presă se mai menționează că "primarul Ștefan a precizat că nu are ambiții politice neîmplinite, sau dorințe pentru funcții de orice fel, ci își dorește să lase ceva în urmă și să sprijine tineri care să ducă proiectele importante mai departe", relatează Mediafax."Proiectul nostru este unul foarte curajos, cu o viziune clară asupra României de azi și de mâine. Sunt convins că intrarea domnului primar Ștefan în Fundație ne va ajuta să consolidăm dreapta din Moldova, pornind de aici, de la Neamț", a spus președintele PMP, Eugen Tomac, citat în comunicat"Împreună cu oameni precum primarul Gheorghe Ștefan, primarul Emil Boc, primarul Laurențiu Leoreanu din Roman, ca și alte câteva sute de primari care s-au alăturat, în ultima vreme, Mișcării Populare, toți sunt ceea ce sunt în politică pentru că fac lucruri bune pentru oameni și primesc în schimb voturi", a spus deputatul Elena Udrea.