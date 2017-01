Gheorghe Slabu: "Vom reactiva punctul 8 de la Timişoara!"

1

neocomunistii Locul lor e la lada de gunoi a istoriei

HAI LA GREVA Prin revolutia din 1989 am castigat dreptul de a ne exprima Fii schimbarea pe care o vrei in lume –Ghandi Boicotati non violent actele si masurile unui anr nelegitim Noi ne implicam !ia si tu atitudine Impotriva epurarilor neocomuniste si a abuzurilor MISCAREA DE REZISTENTA ANR