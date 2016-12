Gheorghe Slabu: „Sănătatea şi educaţia sunt prioritare pentru PP-DD!“

3

Oral-PPDD este un fel de apa de gura sau

O reclama de la "Carmol-PPDD"-frectie pentru ignoranti si creduli. O societate sanatoasa se intretine cu apa de gura si se "revergoreaza" cu o frectie pe neuronul bolnavului. "Nefiind(nefiinta) la putere, PP-DD nu a avut până acum șansa de a face mare lucru..." Bine ca recunoaste.Nu au facut nimic,toti au votat in consiliul local,asa cum le-a ordonat Mazare.De fapt,ei sunt votacii lui Mazare.Nea Gica aduce putin cu Yeti,omul zapezilor din Himalaia.Despre Yeti al nostru sau Yeti omul lui Mazare,nu stim cate clase a terminat,nu stim cu ce s-a ocupat in viata lui,dar il timitem sa ne reprezinte in Parlamentul European.De ce ? Pentru ca Yeti omul lui Mazare are bani pentru un omagiu la ziar. Yete...,omul Constantei ! Chiar mai mult,Gica ne asigura ca detine secretul fericirii. Spune ca are o alifie(o frectie) si pentru doctorii corupti si pentru profesorii spagari. Yeti este un tupeist si un analfabet dar crede ca are solutii pentru doctori si profesori.Yeti ne vorbeste despre coruptie dar uita sa ne spuna cum a facut el avere.Dr. Mengele va recomanda "Carmol-PPDD" sau frectia electorala zilnica,de la Dr.Gica !