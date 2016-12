Gheorghe Slabu: „PP-DD pune accent pe educaţie şi cercetare”

1

Partidul Vidanja

Intr-un comunicat al Aliantei pentru o Romanie Curata,PP-DD are cei mai multi candidati traseisi ai sistemului(44,4 %).Nu stim cati oportunisti sau puscariabili sunt in partid dar pe buna dreptate se poate spune ca acest partid a facut curatenie in haznaua partidelor romanesti.Partidul asta este un fel "Recycle Bin" al politicii noastre.Drumul cel mai scurt intre televiziunea hazna si partidul vidanja este pavat cu "educatie si cercetare". Si totusi,cine este acest Gheorhe Slabu ?