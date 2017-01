Gheorghe Slabu: „Creştem salariile bugetarilor cu 25%!“

6

...Doamne, ce minciuni!

...mai nenica, bugetarii nu iau acum salariile astea de mizerie...si fii atent, este campanie electorala cand se da cel mai mult....in 2013 va urma, vorba aia, strangerea surubului....si tu vinzi aici cu nerusinare baliverne....sa te creada lumea slaba de inger....cum zicea unul mai sus....o sa intri in Parlament, o sa te duci la Bucuresti, o sa ai 4 ani salariu mare, o sa faci trafin de influenta pe la usile ministrilor, asa cum au facut toti de 20 de ani si o sa te doara....undeva de nenorocitii astia care saracesc pe zi ce trece....si o sa te scuzi in viitoarele campanii,-pentru ca in politica romaneasca este cum se obisnuieste porcul la troc, ...ca tu ai vrut, dar ti-au dat altii psete mana....nu vedeti acum pe PDL ce trage tare cu marirea salariilor? ...si ei au fost cei care le-au micsorat pentru ca nu mai aveau de unde fura....si noi, nenorocitii si amaratii am crezut ca asa este, ca si pentru ei este greu....cand colo....numai noi ducem greul, si pentru viara noastra de zi cu zi- painea aia amarata, fasolea, cartoful, varza, la care se adauga ca a trebuit sa suportam si ce au furat ei....mai vine acum umul, cu nume romanesc predestinat ...dl. Slabu si ne spune povesti ca la tampiti....cine il crede chiar asa este......