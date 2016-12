Gheorghe Slabu, ales vicepreşedinte la nivel central în Partidul Poporului

Gheorghe Slabu, ales vicepreședinte la nivel central în Partidul Poporului

În cadrul primului Congres al Partidului Poporului-Dan Diaconescu (PP-DD) care a avut loc, sâmbătă, la Palatul Parlamentului, președintele Organizației Județene Constanța a acestei formațiuni politice, Gheorghe Slabu, a fost ales vicepreședinte la nivel central. Funcția i-a revenit deoarece organizația de la Constanța este foarte bine văzută la nivel central. De altfel, numai în câteva luni de când partidul a intrat în linie dreaptă, organizația constănțeană a reușit să adune din județul Constanța peste 13.000 de membri.„Aceasta nu va fi singura funcție pe care o vom avea la nivel central. În scurt timp, se vor organiza și departamentele centrale ale partidului și am solicitat anumite funcții și pe acest palier. Este posibil să primim două funcții și aici”, a declarat prim-vicepreședintele Organizației Județene a PP-DD, Ion Radu. Primul Congres al PP-DD a avut loc, sâmbătă, la Palatul Parlamentului și au fost prezenți toți liderii filialelor din țară. În cadrul întâlnirii, Dan Diaconescu a anunțat că partidul are deja un milion de membri iar numărul acestora este în continuă creștere. „Deși suntem singuri, suntem din ce în ce mai mulți. Suntem singura forță politică din România care a reușit să înregistreze un milion de membri”, a spus Diaconescu.Printre altele, Dan Diaconescu a mai afirmat că el va fi Vlad Țepeș varianta 2012.„În 1989 aveam 23 de ani și aveam un vis, să-mi cumpăr un televizor, apoi am visat, uitându-mă la acel televizor, să-mi fac propria televiziune”, a continuat el.În ceea ce privește viitoarele alegeri, Diaconescu a spus că este optimist: „Nu cred că vom obține mai puțin de 51% din voturi”.