Gheorghe Nichita a scăpat de arestul preventiv după patru luni

Ştire online publicată Vineri, 26 Februarie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Primarul suspendat al Iașului, Gheorghe Nichita a ieșit, vineri, din arest preventiv, după ce judecătorii Curții de Apel București au înlocuit măsura cu cea a arestului la domiciliu. După ieșirea din arest, Nichita a declarat că nu dorește să facă „justiție în stradă sau la televizor, doar în fața instanței", potrivit Agerpres.Totodată, el a spus că dorește să își pregătească apărarea „în tihnă” și că nu dorește nimănui să treacă prin experiența de care a avut parte în ultimele luni."Nu doresc nimănui să treacă prin aceste clipe prin care am trecut eu și pe care le trec în continuare. Nu doresc răul nimănui. Le mulțumesc celor care au fost alături de mine pentru a mă susține în această perioadă dificilă și complicată. În asemenea momente se vede foarte clar cum se separă grâul de neghină. Nu port pică nimănui. Acolo, de unde vin eu, există o biserică, la care am fost și eu, am aprins lumânări și m-am rugat pentru prietenii și dușmanii mei, să le dea Dumnezeu sănătate și să îi ierte, pentru că eu i-am iertat", a afirmat Gheorghe Nichita.Mai mult, el a mai spus că nu dorește să vorbească despre dosarele sale, pentru că nu vrea să facă „justiție în stradă sau la televizor, doar în fața instanței"."Nu fac nicio discuție legată de viața publică sau politică. Am de rezolvat situația mea juridică și judiciară și asta îmi ocupă tot timpul, toată mintea și preocuparea mea și a familiei mele. Va fi momentul când voi vorbi", a mai spus Gheorghe Nichita.Gheorghe Nichita a fost suspendat din funcția de primar pe 30 aprilie 2015. El a fost reținut și acuzat de luare de mită într-un dosar privind proiectul derulat cu fonduri europene, "Managementul traficului". În același dosar mai sunt cercetați oamenii de afaceri Tiberiu Urdăreanu și Gabriel Mardarasevici. Potrivit rechizitiroului, Nichita ar fi solicitat o mită de 6,9 milioane de lei. Nichita mai este judecat pentru mai multe fapte de abuz în serviciu și la Tribunalul Iași, în dosarul în care procurorii îl acuză că ar fi folosit Poliția Locală pentru a o spiona pe fosta sa amantă și subordonată, Adina Samson.