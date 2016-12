Gheorghe Mocanu, candidat ALDE la funcţia de primar al comunei Rasova

Gheorghe Mocanu, candidat ALDE la funcția de primar al comunei Rasova

Voce deja auzită de câțiva ani, în Rasova, Gheorghe Mocanu, actual consilier local, a decis să intre în bătălia pentru funcția de primar, din partea partidului ALDE. Ce planuri are pentru localitățile Rasova și Cochirleni, ce proiecte a conceput pentru dezvoltarea comunității locale, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale populației, puteți afla din interviul pe care l-a acordat ziarului nostru.- Am multe proiecte pentru localitățile Rasova și Cochirleni, însă cea mai importantă este punerea în aplicare a dispozițiilor Legii 18, și aici mă refer la restituirea proprietății terenurilor, punerea în posesie, eliberarea titlurilor de proprietate, respectarea blocurilor fizice pentru evitarea suprapunerilor la APIA. Oamenii au avut, în ultimii ani, mari probleme cu pământurile și nu au găsit rezolvare. Eu îi asigur că, în mandatul meu, fiecare locuitor din Rasova și Cochirleni va intra în posesia terenului pentru care are acte de proprietate. Și pentru că suntem la capitolul terenuri, voi atribui în folosință tinerilor căsătoriți și celor care nu au alte proprietăți imobiliare câte o suprafață de 5.000 de metri pătrați.- Consider că la acest capitol este important să știi să te gospodărești. De aceea, voi înființa o societate comercială, conform legii, în subordinea Consiliului Local, cu scopul de a prelua sistemul de apă și canalizare, infrastructura (pietruirea, întreținerea) străzilor din satul Cochirleni și Rasova și iluminatul public. Tot prin această societate nou creată, vom amenaja platforme de gunoi în ambele sate.- Sunt multe de făcut în acest sens. Pentru prevenirea inundațiilor, am luat în calcul, în primul rând, reabilitarea canalelor de captare a apei pluviale. De asemenea, voi atrage fonduri europene pentru realizarea unui sistem de scurgere a apei în exces de pe balta Cochirleni.- Foarte importantă va fi înființarea unui târg sătesc, unde cetățenii să își poată vinde produsele din gospodărie (lapte, ouă, păsări, cereale și alte produse și animale). Mi-am propus ca, împreună cu echipa de la Consiliul Local, să construiesc un Cămin Cultural nou în Rasova și să îl termin pe cel început la Cochirleni. Voi atrage investitori, pentru a introduce sistemul de televiziune prin cablu, telefonie și internet în ambele sate. Pentru familiile care nu au nicio sursă de venit, voi propune acordarea gratuită a unei cantități de 10 metri cubi de apă pe an. Nu în ultimul rând, voi susține activitățile sportive din satul Cochirleni și Rasova.