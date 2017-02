Gheorghe Dragomir se retrage: "Nu mai candidez pentru conducerea PNL Constanţa"

Gheorghe Dragomir se retrage: "Nu mai candidez pentru conducerea PNL Constanța"

Consilierul județean liberal Cristy Baisan i-a făcut plângere penală la DNA președintelui PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Printre altele, el îl acuză pe liderul liberalilor de la malul mării că acesta a declarat la un post de radio local că atât Baisan cât și colega sa, Felicia Ovanesian vor fi excluși din partid în cadrul ședinței de duminică. La baza motivului de excludere ar sta atacurile publice din ultima perioadă făcute de cei doi. Mai mult, Baisan susține că, prin declarațiile sale, Dragomir a comis o infracțiune deoarece, în contextul în care el și-a anunțat intenția de a candida la șefia PNL Constanța, prin demersul său, Dragomir vrea să-și înlăture contracandidatul.„Practic, numitul Dragomir Gheorghe, folosindu-se de influența și autoritatea pe care le deține în calitatea sa de președinte al filialei județene Constanța a PNL, eludând prevederile statutare ale PNL, dispune excluderea din partid a subsemnatului și a d-nei Ovanesian Felicia Nadina sau, după caz, determină/deturnează votul membrilor de partid în sensul excluderii noastre, pentru a obține, în final, înlăturarea contracandidatului său (subsemnatul) la funcția de președinte al filialei județene Constanța a PNL.Solicit efectuarea de cercetări în vederea stabilirii activității infracționale a numitului Dragomir Gheorghe - președintele PNL - filiala județeană Constanța, punerii în mișcare a acțiunii penale și trimiterii acestuia în judecată pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute și sancționate de disp. art. 13 din Legea nr. 78/2000. Potrivit prevederilor legale anterior nominalizate, fapta persoanei care îndeplinește o funcție de conducere într-un partid de a folosi influența ori autoritatea sa în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite, se pedepsește cu închisoare de la unu la cinci ani”, se spune într-un comunicat de presă transmis de Cristy Baisan.La rândul său, liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, neagă cu vehemență cele spuse de Baisan și spune că acesta nu dorește decât să capete notorietate prin aceste atacuri la persoana sa.„Așa cum am mai spus, eu nu-mi doresc să mai candidez. Am avut chiar o întâlnire cu primarii și le-am explicat și lor că este timpul schimbărilor, al reformei politice, că este nevoie de o echipă nouă. Le-am spus că nu voi mai candida, dar rămân în PNL. Pentru mine cea mai mare onoare este să fiu membru PNL.Poți ajuta partidul și din această postură dacă își dorești cu adevărat. Este exclus ca domnul Baisan sau doamna Ovanesian să fie excluși din partid la ședința de duminică. Sunt foarte mulți colegi nemulțumiți de atitudinea lor în spațiul public, supărați că fac rău partidului. Ar putea să existe această dorință sau propunere, duminică. Totuși, nu este posibil ca cei doi să fie excluși deoarece sunt anumiți pași de parcurs, potrivit statutului. Eu am mai spus și repet: domnul Baisan este liber să candideze. În acest fel își va da seama și de adevărata sa valoare în interiorul partidului”, a declarat președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.În altă ordine de idei, tot Baisan îl mai acuză pe Dragomir că, în această perioadă, are un discurs populist deoa-rece „este panicat de evoluția evenimentelor din stradă și de faptul că ar putea să-și piardă actualele poziții privilegiate ce decurg din înțelegerile obscure cu PSD, respectiv, numirea lui Dragomir pe o poziție oferită de PSD la șefia unei agenții naționale”.„Mi se pare cea mai mare aberație, o calomnie chiar. Am spus de nenumărate ori, după retragerea mea din Parlament, că nu voi mai lucra în nicio instituție de stat. Tot ceea ce fac voi face în privat, doar știți că am spus și public acest lucru”, a mai spus Gheorghe Dragomir.