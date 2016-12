Gheorghe Dragomir: Românii merită un premier ca Dacian Cioloș

Președintele Filialei Constanța a Partidului Național Liberal, deputatul Gheorghe Dragomir, a declarat, după ședința Biroului Politic Național al formațiunii, că Partidul Național Liberal susține fără rezerve nominalizarea lui Dacian Cioloș pentru funcția de premier. „La începutul lunii septembrie am declarat în plenul Camerei Deputaților că Dacian Cioloș este cea mai bună variantă de premier după alegerile din iarnă. Spuneam că mi-aș dori ca viitorul guvern, care va fi format după alegerile parlamentare, să fie condus tot de Dacian Cioloș, indiferent dacă va opta să se înscrie sau nu într-un partid politic. Mă bucur că ceea ce am declarat atunci, Biroul Politic Național al PNL a votat în unanimitate astăzi. Partidul se va prezenta în fața președintelui Klaus Iohannis cu propunerea de premier Dacian Cioloș” a subliniat președintele PNL Constanța Gheorghe Dragomir.PNL Constanța este în avangarda deciziilor politice liberale din România. După ce propunerea președintelui Dragomir de a schimba total liniile la aceste alegeri generale și de veni în fața constănțenilor cu 100% oameni noi a fost acceptată, listele pentru Senat ale Filialei PNL București cuprind numai oameni noi.„După cum vedeți PNL a rămas la Constanța în avangarda politicii liberale de la nivel național. Modelul pe care filiala noastră l-a adoptat, de a veni cu o ofertă politică nouă, formată din alți oameni pe listele pentru parlamentare, a fost adoptat astăzi și de PNL București. Studiați propunerile PNL București pentru Senatul României și veți vedea că nici un candidat de pe liste nu a mai fost în Parlament” a explicat deputatul PNL de Constanța. Liderul liberalilor constănțeni este de părere că „dacă la nivel național vedem că PNL are cca. 60% dintre candidați oameni noi, la Constanța procentul este de 100% oameni noi pentru Camera Deputaților. În același timp, cu excepția doamnei ministru Lucia Varga, toate propunerile noastre pentru Senat sunt formate din persoane care nu au mai fost niciodată în Parlament. Răspundem în acest fel solicitării românilor de a reforma clasa politică”.„În concluzie, PNL este singurul partid de forță din România care se reformează din interior și eu sunt sigur că acest gest nu va rămâne neobservat și fără apreciere din partea electoratului. Faptul că noi îl vom susține pe Dacian Cioloș pentru funcția de premier, alături de o echipă de guvernare performantă, susținută în principal de un Parlament nou, reformat, ne dă toate șansele să câștigăm aceste alegeri, atât la Constanța cât și în majoritatea județelor din țară!” a încheiat Gheorghe Dragomir.