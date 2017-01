Gheorghe Dragomir rămâne „căpitanul“ echipei PNL Constanţa

Gheorghe Dragomir rămâne „căpitanul“ echipei PNL Constanța

Aproximativ 800 de delegați liberali constănțeni s-au reunit, vineri după-amiază, la Casa de Cultură, în cadrul Conferinței Județene pentru a-și alege noul președinte și noul Birou Politic Județean (BPJ). Printre invitații de onoare s-au numărat președintele PNL, Crin Antonescu, vicepreședintele PNL, Rareș Mănescu, Marian Petrache, membru al BPC al PNL și vicepreședintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban. De asemenea, printre sutele de liberali care au umplut Sala Mare a Casei de Cultură, l-am identificat și pe Dănuț Culețu, contracandidatul lui Victor Manea în cursa pentru șefia Organizației Municipale a PNL Constanța. „New-entry”-ul liberalilor constănțeni și surpriza acestor alegeri, fostul democrat-liberal Stelian Duțu, pare că se acomodează foarte bine la noul mediu, el integrându-se rapid în mijlocul colegilor, relaxându-se chiar și glumind cu cei din jurul său. Ion Soare, în campanie pe holurile Casei de Cultură Fostul primar al comunei Cogealac și actualul consilier local Ion Soare s-a pregătit intens pentru acest tur de scrutin, mobilizând o adevărată echipă pentru promovarea sa. Zeci de tineri, ce purtau tricouri inscripționate cu numele candidatului, te întâmpinau la intrare cu pliante informative, eșarfe PNL și baloane cu mențiunea „Votați Ion Soare”. „Băieții răi” vs. „Băieții buni” De departe cel mai captivant joc de replici și discursuri l-au purtat Gheorghe Dragomir, actualul lider al liberalilor constănțeni și singurul candidat la președinția PNL Constanța, și Adrian Stan, vicepreședinte la nivel județean și candidat pentru un nou loc în BPJ. Cel care „a servit” primul a fost Adrian Stan, explicându-și public decizia de a nu mai candida pentru funcția de președinte, așa cum intenționa la un moment dat. „În toată această perioadă am jucat la băieții buni. Astăzi, din păcate, joc, în accepțiunea unora, la băieții răi. Nimănui nu îi place în jocurile copilăriei să fie per-sonajul negativ. (…) De data aceasta este un joc politic. Am multă treabă în adminis-trație și nu cred că aș putea ține doi pepeni în același timp. Dacă aș fi candidat, aș fi făcut-o văzând că la ultimele cinci alegeri PNL Constanța a obținut rezultate sub media pe țară”, a mărturisit el. „În alt sport, în fotbal de exemplu, după rezultate slabe, orice antrenor își dă demisia, ori este demis, ori mai are o șansă. Realitatea este una singură: Constanța este pe ultimele locuri ale PNL-ului. Explicații - o mie. Vinovați - o mie, dar nu unul. O schimbare a echipei Dragomir ar fi adus un suflu nou. Spun acest lucru și am trecut în tabăra celor răi”, a mai menționat Adrian Stan. Stan și-a mai amintit și de „luptele” purtate între băieții buni și băieții răi de la Constanța, Năvodari sau Ovidiu, invocând doar câteva nume de pe lista „băieților răi” - Dănuț Culețu, Florin Chelaru, respectiv George Albină. „Cârcotașii”, alături de „căpitan” Prezentându-și raportul de activitate pentru perioada 18.06.2005-4.06.2010 și obiectivele pentru noul man-dat, Gheorghe Dragomir a ținut să îi răspundă lui Adrian Stan. „Eu cred că în această echipă am rolul de căpitan de echipă și îmi doresc să joace cu mine doar cei care vor să pună umărul la muncă. Cei care nu vor să facă tușa. Dar, și acolo, îi rog să antreneze și să se pregătească pentru a intra în echipă. Iar dacă rămân pe margine, atunci trebuie să îi transforme pe spectatori în suporteri”, a spus hotărât liderul liberalilor constănțeni, rugându-i totuși pe cei care au fost „cârcotași” să i se alăture. „Dictatorul” preferă PSD-ul „Dictatorul”, așa cum a recunoscut însuși Crin Antonescu că i se spune, s-a lansat, vineri, într-un discurs de aproximativ o oră, dominat de eterna sa obsesie: Traian Băsescu. Dezlănțuindu-se, președintele PNL a ajuns să vorbească despre „masacrul social” și despre situația României care se află „în toiul unui adevărat război civil, politic, mediatic și, de ceva vreme încoace și pe viitor, chiar social”. În plus, el a declarat „Pace Stângii” și „Pace PSD-ului”, adăugând, în același context, că preferă PSD-ul PDL-ului. După finalizarea acestor etape ale Conferinței Județene, liberalii au putut urmări un film aniversar pentru a marca cei 135 de ani de la nașterea Partidului Național Liberal. Ulterior, delegații și-au putut exprima opțiunea pentru noua formulă a Biroului Politic Jude-țean, care va avea în compo-nența sa un președinte, nouă vicepreședinți și 19 membri.