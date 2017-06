Gheorghe Dragomir a predat ştafeta PNL Constanţa. Bogdan Huţucă promite o opoziţie constructivă

1

HABEMUS PAPAM

Si de data asta trebuie sa lucram cu materialul clientului . In primul rand ne surprinde saracia de idei , lipsa de cultura pollitica si de oratorie care sa convinga a celor cara au cuvantat pe stadionul Casei de Cultura unde a avut loc schimbul de stafeta intre cei doi , unul neputincios sa mai alerge , altul gata de intentii care urmeaza sa fie transformate in fapte . Incepem cu afirmatia alesului , ca nu e vorba de o stafeta predata ci castigata . Cum castigata , din moment ce n-a avut contracandidati , juna Mihaela fiind pusa pe lista candidatilor doar de forma ? A, daca pe lista erau trecuti adevaratii liberali ca de ex . Tararache . Gheorghe sau Chitcanu , atunci se putea spune ca e vorba de concurenta , de competitie . Dragomir recunoaste ca au existat " blaturi " cu PSD . Spune abia acum ce stim noi de ani de zile . Daca comlicitatea cu PSD in toate problemele locale si culminand cu participarea liberalilor la USL se cheama blat , inseamna ca Dragomir ne minte fara jena . Sa dmitem ca e vorba de niste mici complicitati sau blaturi la care el n-a participat . Desi le stia , Dragomir si Hasotti nu le-au condamnat , nu le-au sanctionat , facandu-se ca nu le vad , fiind deci complici . Noi nu ne miram , astfel de fenomene fiind caracteristica principal a politicianismului romanesc . Mandru de realizarile sale si de calitatea discursului , Dragomir a coborat de la inalta tribuna si a ocupat loc in sala , probabil in fotoliul de onoare rezervat anume , dat fiind ca sala era arhiplina si nu mai erau locuri libere . Dragomir putea face singurul sau gest de onoare din viata lui , parasind sala . In cuvantul sau , noul ales a multumit celor care au " alergat " pentru ca el sa ajunga deputat si presedinte . Aceste expresii ne fac sa credem ca e vorba de activitatile unui club sportiv in care toti alearga pentru a obtine premiul cel mare . De retinut expresia " fuziune prin supunere " si ca stiuca penelista a inghitit plevusca pedelista . Asta suna ca o amenintare sau avertisment si nu ne-ar mira sa vedem in curand marea ruptura din Marele PNL care ne aduce aminte de cel mai mare pitic din lume . Cat despre intentia de a face opozitie eficienta , constructiva si coerenta . sunt doar vorbe goale . PNL Constanta , la fel ca PNL la nivel national nu are capacitatea si liderii capabili de asa ceva . PSD a ajus la putere tocmai datorita faptului ca PNL nu a fost nu este si nu va fi capabil de astfel de actiuni .