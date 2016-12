Gheorghe Dinu anunţă că va înfrăţi Constanţa cu Munchenul

4

Schimbarea e vitala

Toti constantenii ar trebui sa fie constienti ca nu mai putem alege butoiul betiv care doarme in intersectii si nici mascariciul ridicol si vesnic drogat care s-a transferat in Madagascar. Locul lor e la tuhaus ptr 20 de ani. Dupa parerea mea, Gh.Dinu (la Primarie) si Marian Vasiliev (la CJM) sunt doi oameni care ar aduce schimbari radicale in bine in orasul si judetul Constanta.