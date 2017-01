Gheorghe Dinu a luat primul PUMN

Aflată în plin proces de organizare, Alianța Lege și Ordine (ALO) se confruntă deja cu primele „dezertări”, însă președintele Gheorghe Dinu a lăsat să se înțeleagă că este doar o furtună într-un pahar cu apă și că cei care au plecat nu erau semnificativi pentru viitorul partid.Potrivit unui comunicat de presă semnat de mai mulți președinți de organizații județene ale ALO, în data de 9 august, 22 din cele 26 de Organizații Județene din țară ale Alianței Lege și Ordine (partid ce se afla în curs de înființare) au decis să-și înceteze colaborarea cu această formațiune și au votat să își continue activitatea politică prin înființarea Partidului Unității Moral Naționale (PUMN), formațiune politică de centru-dreapta.„Menționăm că Partidul Unității Moral Naționale (PUMN) va depune la instanță listele cu semnături, necesare înființării ca partid politic la începutul lunii septembrie. Totodată, facem cunoscute motivele care au condus la încetarea colaborării cu Alianța Lege și Ordine. Unul dintre acestea sunt gravele ilegalități săvârșite de conf. univ. avocat Gheorghe Dinu, în calitatea sa de președinte al Partidului Alianța Lege și Ordine. Un alt motiv vizează emiterea unor hotărâri în cadrul Partidului Alianța Lege și Ordine, fără respectarea cadrului legal și pentru interese de moment, precum și inducerea în eroare a membrilor și conducerii Partidului Alianța Lege și Ordine prin înscrierea voită/sau nu, a două articole cu același număr, în Statutul Partidului, pentru a deruta și ascunde anumite lucruri. În fapt, art.7, pct.7 din Statut, care specifică: președintele Partidului ALO are drept de veto. Orice îngrădire a acestui drept al președintelui este conside-rată nestatutară și poate atrage, prin decizia scrisă a președintelui, dizolvarea Biroului Permanent Executiv și, în cazuri excepționale, dizolvarea Partidului ALO”, se spune în comunicatul de presă remis redacției „Cuget Liber”.Semnatarii respectivului document mai susțin că, prin acest art.7, pct.7 se demonstrează că această mișcare politică are un iz de comunism și totalitarism cu care cele 22 de organizații județene nu au fost de acord.De asemenea, semnatarii mai reclamă schimbarea din funcții a persoanelor din conducerea Partidului ALO, prin hotărâri unilaterale ale președintelui Gheorghe Dinu, fără ca aceste schimbări să fie comunicate persoanelor în cauză.„Față de cele de mai sus, prin măsura luată, asigurăm toți cetățenii români, de moralitatea și verticalitatea noastră, precum și de faptul că, întotdeauna vom promova adevărul, dreptatea și umanitatea. În fapt, siguranța relativ scăzută a zilei de mâine pentru majoritatea românilor ne face responsabili și conștienți de necesitatea intensificării eforturilor noastre, comune, de a înființa Partidul Unității Moral Naționale, partid de centru-dreapta (PUMN) ca, prin specialiștii noștri, să putem scoate România din dezastrul în care ne-a adus managementul politic defectuos al țării, prin adoptarea unor politici deficitare și păguboase, din 1990 până în prezent”, au mai transmis cei nemulțumiți și plecați din ALO.Ce spune Gheorghe DinuLa rândul său, președintele Gheorghe Dinu susține că, ALO funcțio-nează la parametrii normali și că există doar câțiva nemulțumiți cărora le-a cerut demisiile din partid.„Alianța Lege și Ordine funcțio-nează la parametrii normali și nu este adevărat că au plecat toți oamenii din 22 de organizații așa cum se susține în comunicat. Au plecat doar câteva persoane care au dovedit că nu sunt loiale principiilor partidului și cărora le-am cerut demisiile. Nu înțeleg cum de mă acuză de anumite ilegalități, atâta timp cât eu nu am încălcat legea. Ca să acuzi pe cineva de săvârșirea unor ilegalități acestea trebuie să fie prevăzute de niște legi. Ei nici nu știu despre ce vorbesc, ceea ce demonstrează ce nivel de intelect au. Pot să spun doar că ALO se află în plin proces de organizare. Avem organizații în toate județele țării și până acum au fost deja lansate 25 dintre acestea”, a declarat Gheorghe Dinu.