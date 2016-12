George Becali susţine că va candida la funcţia de primar general al Capitalei

George Becali susține că va candida la funcția de primar general al Capitalei

Președintele Partidului Noua Generație, George Becali, a anunțat că și-a depus actele pentru a deveni locuitor al sectorului 1 cu scopul de a putea candida la funcția de primar general al Capitalei din partea alianței PRM - PNG.„Atunci când am făcut alianța cu PRM trebuia să avem și un candidat la Primăria Capitalei. Și trebuia să găsim un candidat pe măsură, care atrage mai bine electoratul. Atunci mi-a venit mie o idee, i-am spus domnului Vadim, pentru că el conduce această alianță, așa am căzut de comun acord. (...) Astăzi am depus actele pentru a fi locuitor al sectorului 1. Voi candida la Primăria Bucureștiului", a afirmat Becali, într-o intervenție telefonică la B1 tv.Liderul PNG a adăugat că îl poate învinge pe actualul primar general, îndeplinind cele două condiții specificate și de președintele Traian Băsescu: "Domnul președinte a spus că îl poate bate pe Sorin Oprescu cineva care îi spune în față și îl întreabă ce a făcut. Sau dacă îi este total opus lui. Eu cred că îndeplinesc ambele condiții pe care le-a spus președintele Traian Băsescu: îl pot întreba și ce a făcut și sunt un candidat opus lui Oprescu", a afirmat Becali.