George Becali se va decide într-o săptămână dacă va rămâne în PNL

Deputatul liberala declarat, astăzi, că într-o săptămână se va decide dacă va rămâne sau va pleca din PNL și a precizat că va lua o hotărâre după ce se va sfătui cu anumite persoane."Am spus că am nevoie de timp o săptămână pentru a lua o hotărâre, în funcție de alte discuții cu alte persoane cu care mă sfătuiesc din punct de vedere politic. L-am întrebat pe domnul președinte să îmi dea un sfat. Mă gândeam că sfatul este un fel de drum, de inspirație. Nu mi-a dat niciun sfat. Eu voiam o interpretare, dar nu a vrut să îmi dea niciuna", a afirmat Becali, după o întâlnire cu președintele PNLPotrivit Agerpres, el a declarat că liderul liberal i-a spus că nu are niciun fel de problemă dacă rămâne în PNL, dar că nu va avea funcții de conducere în partid timp de doi ani. "Mi-a spus că își dă cuvântul că nu are niciun fel de problemă să rămân în PNL, numai că nu poți să ai funcții în PNL la ora aceasta cel puțin doi ani de zile. Vei fi un simplu soldat. I-am spus că dacă vreodată m-aș retrage din PNL singurul meu regret ar fi că nu aș mai putea să îl mai susțin cu atâta tărie pe domnul Antonescu la președinția României. Rămânem prieteni pe viață. Nu l-aș susține pentru că ar trebui să susțin candidatul PNG sau unei alte alianțe politice de dreapta. Este posibil să dau răspunsul și după congresul PNL", a mai afirmat deputatul liberal.Becali a precizat că va lua în calcul în decizia sa cât de bine este primit și acceptat în partid de către anumiți membrii PNL marcanți. "Peste o săptămână o să vin și eu cu niște condiții minime în ce privește PNG", a spus Becali.