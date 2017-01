George Albină, liberalul care vrea să ducă mai departe proiectele profesorului Ion Podaru

Ştire online publicată Vineri, 30 Mai 2008. Autor: Cuget Liber Online.

- Candidatura dumneavoastră vine în urma unui eveniment trist – decesul primarului Ion Podaru, care era totodată și candidatul PNL pentru un nou mandat. - Moartea profesorului Podaru ne-a luat pe toți prin surprindere și ne-a îndurerat, însă lucrurile trebuia să meargă mai departe. După decesul primarului, colegii mi-au spus că eu am șansele cele mai mari să îi iau locul pentru că am fost doi ani viceprimar și consilierul lui personal pe probleme de administrație. Oricare dintre cei de pe lista de consilieri am fi putut candida cu șanse mari deoarece PNL a propus la Ovidiu oameni bine pregătiți, din toate categoriile profesionale. - Motto-ul campaniei electorale este „Profesorul Podaru ne-a dat o temă, trebuie să luăm nota 10"! Care este tema pe care o aveți de făcut? - Tema noastră este un program care se numește „Nicio stradă fără asfalt până în 2012". Programul electoral a fost gândit de Ion Podaru. Noi nu am tăiat nimic din el, ci am mai adăugat unele lucruri. Vrem ca în 2012 să avem o satisfacție personală și să realizăm acest program. Atunci vom lua 10. Noi am crescut pe lângă dânsul și nu vrem să îl dezamăgim. - Care sunt principalele lucruri pe care le veți face în calitate de primar? - Principalele proiecte din program se referă la reabilitarea infrastructurii – finalizarea schimbării întregii rețele de apă. Conductele sunt foarte vechi, de 50 de ani și se sparg tot timpul. Având problema asta nu ne putem apuca de asfaltat nicio stradă. Însă cea mai mare problemă și care solicită cele mai multe fonduri este introducerea canalizării în întreg orașul. Avem o stație de epurare a apelor uzate, dar nu prea funcționează, așa că, de multe ori, toată mizeria se duce direct în Siutghiol. Așa că vreau să construim șase stații modulare de epurare a apei uzate, tehnologie americană. De asemenea, vrem să finalizăm programul de alimentare cu gaze a întregului oraș deoarece acum 90% dintre gospodării sunt racordate. După schimbarea rețelei de apă, introducerea canalizării și racordarea la gaze ne vom apuca de asfaltat. Pentru învățământ vrem să construim trei grădinițe în Ovidiu, deoarece populația orașului a crescut foarte mult în ultimul timp și am rămas deficitari la acest capitol, vom construi o școală nouă în Poiana. La capitolul cultură, culte și sport vrem să construim un teatru de vară modern cu 800 de locuri, cu gradene, care va avea acoperiș rabatabil pentru a putea fi folosit și pe timp de iarnă. Vom moderniza baza sportivă a Clubului Orășenesc Ovidiu pentru a-i încuraja pe tineri să se apuce de sport, să facă mișcare. Vrem să promovăm sportul în continuare. Avem două echipe de fotbal și două de rugby junior, înființate de primarul Ion Podaru. În domeniul social vrem să facem un cămin pentru bătrânii din Ovidiu și localitățile învecinate, să construim două blocuri ANL pentru familiile tinere (s-au construit deja 96 de locuințe) și să dăm terenuri pentru locuințe familiilor cu probleme sociale. Totodată, vom subvenționa transportul în comun pentru elevi, studenți și bătrâni. Avem în vedere dezvoltarea unei zone economice la vest de șoseaua portului, de-a lungul drumului comunal Ovidiu – Galeșu. Am vorbit deja cu câteva companii interesate, noi ne vom obliga să le ducem utilitățile cât mai aproape. În domeniul sănătății vrem să construim o maternitate și o clinică de obstetrică-ginecologie, vom achiziționa o ambulanță pentru centrul medical de permanență și vom înființa un cabinet medical în Nazarcea.