Geoană spune că moţiunea are şanse semnificative, USL să-şi asume guvernarea

Geoană spune că moțiunea are șanse semnificative, USL să-și asume guvernarea

Senatorul neafiliat Mircea Geoană a declarat pentru Mediafax că moțiunea de cenzură are șanse semnificative să fie adoptată, el apreciind că, dacă USL va dărâma Guvernul Ungureanu, atunci va trebui să-și asume guvernarea într-un Executiv politic.Geoană a precizat că moțiunea de cenzură are șanse semnificative să fie adoptată pentru că Guvernul Ungureanu s-a dovedit până acum prea puțin diferit de Guvernul Boc."Cred că, dacă moțiunea de cenzură va trece, România nu își poate permite un Guvern de serviciu pentru jumătate de an. Dacă USL va dărâma Guvernul, atunci USL trebuie să-și asume guvernarea, printr-un Executiv politic. Traian Băsescu este obligat, de dragul stabilității țării, să nu mai încerce să facă aceleași artificii constituționale pe care le-a făcut după căderea Guvernului Boc din octombrie 2009" , a precizat Geoană pentru Mediafax.