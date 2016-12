Geoană se întoarce în viaţa publică cu o platformă apolitică

Geoană se întoarce în viața publică cu o platformă apolitică

Fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, își lansează vineri o platformă apolitică prin care dorește să reunească într-un singur for specialiști care să-și ofere expertiza în ceea ce privește problemele cu care se confruntă societatea românească. Evenimentul va avea loc la Romexpo.Geoană pare să fi renunțat la crearea unei noi formațiuni politice, deoarece mișcarea se dorește a fi una politică, una care să fie doar un rezervor de soluții.Pe de altă parte, nu este exclusă a priori o implicare în politică prin susținerea candidaților în alegeri care își asumă scopurile mișcării.La începutul anului, fostul președinte al PSD, Mircea Geoană, anunța că noua formațiune politică pe care a promis-o va fi lansată în câteva săptămâni. El a făcut acest anunț pe Youtube și pe blogul personal."Pentru cei care doresc să știe mai mult despre proiectul pe care am să-l propun vreau să anunț, acum la început de 2012 că voi lansa o mișcare profesionistă, cu oameni serioși și competenți, cu oameni cu frică de Dumnezeu și cu dorința de a face bine acestei țări, în următoarele săptămâni", spune Geoană în mesajul său postat pe Youtube.Fostul candidat la președinție cere din nou voturile cetățenilor."Am să continui să mă bat! Am să continui să lupt pentru ideile, principiile, valorile și pentru oamenii care m-au votat și sper că în continuare au încredere în mine! Pentru o Românie mai demnă, mai dreaptă, mai prosperă, mai respectată și mai influentă în Europa și în lume! Iar pentru asta am nevoie de voi toți, de cei care ați votat și m-ați votat și de cei care nu m-ați votat sau nu ați mai votat de câțiva an de zile!", promite Geoană.