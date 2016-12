Geoană se duce la Washington cu două săptămâni înaintea lui Ponta şi Antonescu

Geoană se duce la Washington cu două săptămâni înaintea lui Ponta și Antonescu

Fostul președinte al PSD va efectua începând de marți o vizită de patru zile la Washington și New York, deplasarea peste Ocean având loc cu numai două săptămâni înainte ca Victor Ponta și Crin Antonescu să plece în SUA.În toamna anului trecut, vizita lui Mircea Geoană în SUA a generat nervozitate printre colegii de partid care au declarat că fostul președinte al Senatului trebuia să îi informeze despre această vizită. Mai mult, social-democrații au spus că Geoană a încercat să le ia fața lui Crin Antonescu și Victor Ponta, care plănuiseră o vizită peste Ocean. Vizita în SUA a fost unul dintre capetele de acuzare care au dus la excluderea lui Mircea Geoană din partid.Episodul are mari șanse să se repete și la începutul acestui an, chiar dacă Geoană nu mai este în PSD, ci pune bazele unui nou partid.