Geoană i-a acordat lui Bute medalia comemorativă a Senatului şi diploma de excelenţă în sport

Geoană i-a acordat lui Bute medalia comemorativă a Senatului și diploma de excelență în sport

Ştire online publicată Miercuri, 27 Iulie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele Senatului, Mircea Geoană, i-a acordat miercuri pugilistului român, Lucian Bute, medalia comemorativă a instituției și diploma de excelență în sport în semn de apreciere pentru performanța campionului mondial IBF la categoria supermijlocie."Am simțit că este în obligația noastră și plăcerea noastră ca instituția noastră să recunoască în mod public și oficial meritele excepționale ale acestui mare campion, ale acestui mare atlet, ale acestui mare patriot, care este Lucian Bute. Indiferent de momentul politic sau momentul istoric trebuie să învățăm să ne respectăm, să recunoaștem, să încurajăm și să aplaudăm pe cei care reprezintă excelența românească și reprezintă mândrie națională. La noi de multe ori se încearcă mai degrabă să-i denigrăm pe cei care au succes, cred că a venit clipa să aplaudăm pe cei care au succes, că este în sport, că este în artă, că este în cultură, antrepenoriat, zona responsabilității sociale, că este vorba de români din țară sau din străinătate", a spus Geoană în debutul ceremoniei de acordare a medialiei Senatului, potrivit NewsIn.De asemenea, el a subliniat faptul că sportul trebuie să devină o "valoare de societate" și nu doar un prilej de mândrie. "Trebuie să spunem că atunci când o societate nu înțelege că sportul nu este un simplu motiv de a te mândri când se ridică drapelul național, ci reprezintă o investiție în sănătatea populației, o investiție în viitorul națiunii și reprezintă o valoare de societate, acea societate se va așeza și se va echilibra când va înțelege că sportul nu este o chestiune de timp liber, nu este o chestiune opțională, ci este o chestiune obligatorie pentru o națiune sănătoasă și o națiune de învingători", a mai spus președintele Senatului. Lucian Bute a mulțumit pentru distincția primită menționând că este onorat și mândru de acest lucru. "Sunt mândru că sunt român și în același timp sunt mândru că pe 9 iulie (la meciul cu Jean Paul Mendy, n.r.) am făcut o Românie fericită și pe voi toți (...) Eu unul îmi doresc să boxez pentru unificarea centurilor, sper să o fac anul viitor și să mai scot încă o dată pe toți românii la Universitate", a mai spus Bute. Cu ocazia evenimentului, pugilistul a acordat o serie de autografe angajaților Senatului care au fost prezenți la ceremonie, fie pe poze imprimate ale lui Lucian Bute, fie, în cazul celor care nu au apucat să se pregătească, pe spatele legitimațiilor de serviciu. Mai mult, Bute a fost asaltat de cei care au dorit să se fotografieze cu campionul român. Cu această ocazie, boxerul a fost întrebat de jurnaliști dacă l-ar tenta o carieră politică. "Nu, deocamdată am un contract cu cei de la Interbox pe care îl respect și sunt concentrat pe cariera pe care am început-o. Încă nu mă tentează politica și nu mă văd în politcă în viitorrul apropiat", a replicat Bute, menționând, de asemenea, că nu i s-a făcut până acum nicio ofertă.