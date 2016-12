Geoană are timp să mai reflecteze

Președintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, a declarat că Mircea Geoană are timp să mai reflecteze, fiind deschisă calea pentru orice soluție și decizie, fostul șef al statului criticând atitudinea președintelui Senatului față de partid.„Eu cred că dezbaterile, inclusiv cele de la Comitetul Executiv, trebuie să ajute la întărirea coeziunii interne a partidului. Eu sunt pentru a aduna, nu pentru a dispersa forțele și asta are multiple conotații. Și cred că domnul Geoană nu a înțeles niște lucruri. Are timp să mai reflecteze, este deschisă calea pentru orice soluție și decizie. A spus că nu vrea să părăsească partidul, dar a acționat contrar acestor afirmații”, a spus Iliescu.Liderul PSD nu a precizat dacă va vota în Comitetul Executiv pentru sau împotriva lui Mircea Geoană și a criticat atitudinea pe care a avut-o acesta după sancțiunea de suspendare pe șase luni din partid.