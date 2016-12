Geoană ar putea fi candidatul PSD la Preşedinţie

1

Sa castige cel mai bun

Chemare la intrecere D-le Ponta Va invit alaturi de toata stanga, dreapta si independenti, inclusiv candidatii lor la presidentie, toti ex-presedintii Romaniei, inclusiv presedintele in functiune, chiar si ex-regele Romaniei, toti deputatii, toti senatorii, inclusiv proaspetii europarlamentari, academicienii, decani, rectorii, profesorii universitari, doctorii in stiinte, sa spuneti poporului, cate locuri de munca puteti genera fiecare personaj, partid si toti la un loc, pentru ca fiecare are obligatia morala, etica, financiara si politica sa-si motiveze voturile primite, financiar mai putin es-regele Romaniei, judecator sa ne fie maria sa POPORUL, caruia ciclic, i-ati cumparat votul cu un vin, o tuica sau bere si doi, trei mici, ca sa va faceti mari. Eu vin, fara vin, tuica sau bere, insotit de altruism, imism, optimism, incredere in popor cu; 1. Minim un 1,4 milioane de locuri de munca permanente, de inca doua ori la 3 ani repetate. 2. Minim trei milioane de locuri de munca sezoniere, la fel repetate. 3. Un milion de ha de teren arabil impadurite la fel. 4. Potential pentru obtinerea in plus, a minim 25.000.000 kg miere, de calitate maxima, anual, multiplicate pe trei sau patru cicluri. 5. Cel putin 500.000 de turisti anual, an de an, straini si romani, folosind potentialul si traditiile tinuturilor romanesti si a tarilor din UE si nu numai din UE. 6. Realizarea de salbe de lacuri de acumulare, in cascada, incepand de la munte pana la Dunare si Prut care sa aiba baraje cu stavilare reglabile, folosind ca energie de transport, energia gravitationala, ca dupa fiecare front de ploi si ninsori, romanii sa aiba apa pentru irigatii, acvacultura, sport, de sute de milioane si chiar miliarde de Euro, astfel incat statul sa nu mai aiba pierderi de vieti omenesti, animale si distrugeri materiale. Dece sa plangem cand putem sa ne bucuram, sa sarbatorim darurile lui Dumnezeu, intoars cu fata catre noi. Numai din acva cultura acestor lacuri de acumulare se obtin mai mult peste decat se aducea-n tara de flota pescadoarelor vandute la fier vechi si neinlocuite cu altele, fara a mai cheltui cu marsul lor pe marile si oceanele lumii cu salariile marinarilor, avand in schimb peste proaspat si nu congelat chiar si pentru export. Dumnezeu ne da dar nu ne baga si-n traista. Dumnezeu este cel mai generos finantator al Romaniei si al romanilor, el nu ne cere banii-napoi si dobanda la ei precum FMI, BERD, sau alte institutii financiar-bancare. In plus ne da sansa sa avem o alimentatie sanatoasa, naturala tot timpul anului. 7. Solutia pentru un alt mod de comert, implicand asociatiile de proprietari, Acest alt mod de comert va reduce poluarea, in orase, va scadea pretul de achizitie / cumparaturi, va scadea ambuteiajele in trafic, va reduce numarul accidentelor, oferind cetateanului castigarea afectiva a cel putin o zi / luna, practicand acest alt mod de comert. 8. Ma ofer, sa corectez vederea copiilor din Romania, incepand cu cei de la gradinta, pana la facultate, fara ca acestia sau parintii lor sa scoata din buzunar nici macar un ban, fara bisturiu, fara laser, fara lentile de contact, fara medicamente. Asta va fi posibil dupa ce premierul Ponta si minstrul invatamantului Pricopie imi vor furniza numele si prenumele copiilor, adresa formei de invatamant unde pot fi gasiti si numele unui coordonator cadru didactic. Astept aceste date sau macar o negatie, de peste un an, de la prim ministrul Ponta. Culmea arogantei priviti pe Ponta si Pricopie in pozele facute de 1 iunie 2014. Ma intreb, ce are Ponta si Pricopie cu aproape un milion de copii, ai celor peste 4 milioane de parinti unchi, matuse si bunici, de la care asteapta votul in toamna? Culmea ironiei este ca amandoi poarta ochelari si discrimineaza copii si tinerii ce poarta ochelari. 9. Eu pot face, romanii care vor ocupa locurile generate de solutiile mele, sa castige mai multi bani pe luna, decat castiga romanii de la fabrica de cutii de viteza Mercedes, de la Sebes, Alba Iulia. 10. Eu pot oferi solutia realizarii de sere complet ecologice, cu cheltuieli de exploatare mult mai mici decat serele clasice, care sa foloseasca energia geotermala, eoliana. Aceste sere pot crea minim alte 600.000 locuri de munca in domeniul constructiilor, exploatarii serelor, transporturilor, serviciilor, folosind forta de munca recalificabila, disponibilizata, venind in sprijinul copiilor din orfelinate, dupa varsta de 18 ani, a liceenilor si studentilor din anii terminali, ce dupa absolvire nu gasesc locuri de munca. Aceste sere vor face din Romania o mare exportatoare de legume, flori, plante medicinale si produse prelucrate pe timp de iarna, aducand valuta-n tara, nu ca acum, cand Romania importa cheltuind valuta, iar peste 1,5 milioane de romani lucreaza in agricultura altor tari. 11. Pot oferi solutie pentru diminuarea drastica a numarului de accidente rutiere, a pierderilor de mii de vieti omenesti, anual, tintuiti in scaune cu rotile, infirmi pe viata, si aducerea anuala la bugetul statului a a cel putin 2 miliarde de euro din amenzile rutiere, prin angajarea minim a 4.000 de specialisti in IT, eliminand complet negocierea contravenientului cu agentul de circulatie ce inasaza bani ilicit, in dauna bugetului de stat. Spre binele tarii mi-ar place sa ocup ultimul loc si milioane de romani ce au plecat in patru zari lasandu-si copii, si parintii fara ajutorul lor direct, sa revina acasa, iar cel ce poate genera cele mai multe locuri de munca, sa fie presedintele Romaniei, al romanilor mintiti, pacaliti impozitati cu sute de impozite, accize, taxe, cu salarii taiate, pensii de mizerie, evacuati din case si facuti boschetari, a milioane de romani ce au WCul in fundul curtii, niciodata vidanjat, ce-l folosesc inclusiv prin ploie, polei, ninsoare, noapte sau zi, pe ger, pe arsita, fara apa curenta si canalizare, inhaland mirosuri pestinentiale, la fiecare necesitate, diminuandu-si automat imunitatea in fata bolilor, microbilor, bacteriilor, scazandu-si fortuiti, durata medie de viata. Oare aceste milioane de romani nu merita si ei o viata civilizata intocmai ca restul romanilor si a fratilor lor din UE? Dece sa nu fie si ei beneficiarii Constitutiei Romaniei si Conventiei CEDO? Cei ce vor genera locuri de munca trebuie sa specifice romanilor cu ce costuri le pot face. Toate aceste solutii vor; - transforma asistatii, somerii, in contribuabili la bugetul statului, va creste puterea de cumparare a populatiei, consolidand in final moneda nationala si inclusiv stabilitatea monedei Euro. Pensionarii - detinatori de teren agricol vor trai, pe ultima parte a vietii, in conditii civilizate, demne, fara sa mai fie pacaliti. - Solutiile incepand de la puncul 5 pana la punctul 11, pot fi aplicabile in toate tarile UE si nu numai. Asa sa ne ajute Dumnezeu! Ing. Aurel Oprea P.S. Pot prezenta oricui e-mailurile adresate tuturor ziarelor din Romania, televiziunilor, fara sa fi primit primit raspuns de la nimeni, trimise cu cel putin doua luni in urma. Sa fie Romania confiscata si controlata in conformitate cu interesele de grup in detrimentul intereselor nationale, a milioanelor de votanti, asteptati la vot in toamna?