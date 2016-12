Geoană anunţă că îşi lansează mişcarea politică

Geoană anunță că își lansează mișcarea politică

Senatorul Mircea Geoană a anunțat, ieri, într-o înregistrare pe care a postat-o pe YouTube că în câteva săptămâni va lansa o nouă „mișcare profesionistă cu oameni serioși și competenți”.„Și pentru cei care se întreabă ce am să fac în 2012 și ce am să fac în anii care vin, am să vă dau un răspuns extrem de simplu și de clar, am să continui să mă bat, am să continui să mă lupt pentru ideile, pentru principiile, valorile și pentru oamenii care m-au votat și sper că în continuare vor avea încredere în mine”, spune Mircea Geoană pe YouTube.Geoană a continuat prin a-și descrie proiectul politic planificat pentru anul în curs.„Vreau să anunț acum la început de 2012 că voi lansa o mișcare profesionistă cu oameni serioși și competenți, cu oamenii cu frică de Dumnezeu și cu dorința de a face bine acestei țări în următoarele câteva săptămâni și sunt convins că această nouă mișcare sănătoasă bazată pe principii și pe valori corecte și puternice va reprezenta fermentul unei schimbări mai mari la nivelul întregului sistem politic românesc pentru că după 20 de ani este clar că așa nu mai merge, că este nevoie de o schimbare mai profundă mai adevărată și că acest lucru este obligația mea și este obligația noastră de a înțelege că trebuie să mergem altfel mai departe”, a declara fostul șef al senatului.