Geoană ameninţă cu demisia dacă mai este atacat de Iliescu

Geoană amenință cu demisia dacă mai este atacat de Iliescu

Ştire online publicată Luni, 08 Octombrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PSD, Mircea Geoană, le-a spus sâmbătă colegilor săi că, dacă nu se respectă decizia de sancționare a tuturor celor care-l atacă de acum înainte, va demisiona. Geoană le-ar fi spus colegilor săi că este pentru ultima oară când are de gând să mai tolereze etichetările pe care i le pune Ion Iliescu și că dacă decizia Comitetului Executiv privind sancționarea celor care-l atacă pe el și pe restul conducerii nu se pune în aplicare, va demisiona. Potrivit acelorași surse, Geoană le-ar mai fi spus liderilor de filială că Ion Iliescu a subminat negocierile cu PNL ale PSD și ar fi dus și la eșecul moțiunii și că din cauza lui partidul este perceput ca o formațiune slabă. Potrivit altor informații, sancționarea lui Iliescu a fost amânată din cauza alegerilor europarlamentare, fiind știut că acesta are un potențial electoral semnificativ. Pe de altă parte, cel care a propus ca Iliescu să nu fie sancționat a fost liderul grupului de la Cluj, Ioan Rus. Președintele PSD, Mircea Geoană, a declarat sâmbătă că Ion Iliescu trebuie să se hotărască dacă mai dorește să facă parte din actuala echipă până după alegerile europarlamentare și a anunțat că în partid se instituie un moratoriu în timpul căruia nimeni nu mai trebuie să atace actuala echipă.