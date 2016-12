Gelil Eserghep sprijină înfrăţirea oraşului Constanţa cu Yalta

Gelil Eserghep sprijină înfrățirea orașului Constanța cu Yalta

Noul președinte al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco - Mu-sulmani din România (UDTTMR), Gelil Eserghep, a susținut, ieri, o conferință de presă, în cadrul căreia și-a prezentat echipa alături de care va conduce uniunea în următorii patru ani. Astfel, îi vor fi alături prim-vicepreședintele Samir Menan, vicepreședinții Demirel Caiali, Nagi Gelal, Birol Ibadula, secretarul general Aidun Curt-Mola, președinta Organizației de Femei a UDTTMR, Nulbin Urfet, și președintele Organizației de Tineret „Ismail Gaspirali”, Dincer Geafer. Aceștia, împreună cu Varol Amet, desemnat candidat la alegerile parlamentare de anul acesta, formează Biroul Executiv al UDTTMR. La întâlnirea cu presa de ieri, printre altele, Gelil Eserghep a făcut referire și la faptul că viceprimarul orașului Yalta, Zaur Smirnov, care s-a aflat în Constanța pentru a lua parte la congresul UDTTMR de sâmbătă, 23 iunie, a avut o întâlnire cu viceprimarul Decebal Făgădău în vederea înfrățirii celor două orașe, Yalta și Constanța. Potrivit discuțiilor preliminare, reprezentantul administrației din Yalta a lansat omologului constăn-țean o invitație pentru sfârșitul lunii septembrie, când o delegație a Primăriei Constanța ar trebui să meargă la Yalta pentru a parafa înfrățirea. „Vă spun cu mândrie că este o realizare la care un aport deosebit îl are uniunea noastră. Tătarii de aici și cei din Crimeea (Ucraina) sunt factorul comun pe baza căruia vrem să se dezvolte cât mai mult relațiile dintre Yalta și Constanța. Numitorul comun în ambele localități este prezența comunității tătare care are rădăcini istorice în ambele zone”, a declarat Gelil Eserghep. La rândul lui, viceprimarul din Yalta, Zaur Smirnov, l-a felicitat pe Gelil Eserghep pentru noua funcție obținută și, în numele Congresului Tătarilor din Crimeea și al Parlamentului Tătar Crimeean, i-a urat succes în activitate. „Am avut o întâlnire la Primăria Constanța cu domnul viceprimar Decebal Făgădău. Sunt sigur că domnul președinte Gelil Eserghep va sprijini inițiativa celor două primării de a se înfrăți. În urma întrevederii, am avut o convorbire telefonică cu primarul orașului Yalta, care a fost bucuros de rezultatul acestei întâlniri. Au rămas două luni până în septembrie, timp destul pentru pregătirea formalităților în vederea semnării acestui acord”, a spus viceprimarul din Yalta, Zaur Smirnov.Prezent la conferința de presă, Varol Amet, viitorul candidat la fotoliul de deputat în Parlamentul României, a felicitat noua echipă de conducere. Totodată, acesta și-a manifestat încrederea că va avea o bună colaborare cu ei din postura de viitor deputat.