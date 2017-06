Gelil Eserghep, reales preşedinte al UDTTMR. Contestatarii ameninţă cu instanţa

Gelil Eserghep, reales președinte al UDTTMR. Contestatarii amenință cu instanța

Pentru aceste alegeri au fost înscriși pe listă 302 delegați și au fost prezenți 286. Delegații prezenți au făcut parte din toate cele 37 de filiale pe care le are UDTTMR cu excepția a două dintre ele, mai exact, Cumpăna și cea din București.Cu toate că mulți se așteptau să existe conflicte din cauza divergențelor ce există în cadrul UDTTMR, evenimentul s-a desfășurat în condiții de normalitate. De altfel, cei care îl tot contestau pe fostul președinte Gelil Eserghep nu au fost prezenți la acest eveniment însă au transmis public că, indiferent de rezultat, vor contesta în instanță și acest Congres pe motiv că nu trebuia organizat de Consiliul Reprezentanților, ci de cei care au fost delegați de fondatorii UDTTMR.Pe ordinea de zi s-au aflat 11 proiecte, toate fiind aprobate de cei prezenți. În altă ordine de idei, Gelil Eserghep a fost singurul candidat pentru funcția de președinte.„Candidez din partea organizației Constanța. Noi avem un statut care nu permite decât o candidatură din partea fiecărei organizații, deci o organizație nu poate trimite decât un singur candidat. Constanța are astăzi cam cei mai mulți delegați, în total fiind 302 delegați. Am fost nevoiți din motive organizatorice și economice să reducem numărul celor care au venit la congresul precedent, au fost 404 delegați, acum sunt 302, dar acești delegați au rezultat în urma adunărilor generale ținute în toate organizațiile locale ale Uniunii noastre la care au participat peste 2.500 de oameni. Este un lucru foarte bun în condițiile în care am remarcat că peste 3.500 de membri și-au plătit cotizația până acum. Ținând cont de vremurile mai grele pe care le trecem este o dovadă de solidaritate și de unitate a tătarilor, pe care câteva voci stinghere, care sunt destul de vocale - când ești mic trebuie să strigi tare ca să fi auzit - nu pot în niciun caz aceste voci să strice coeziunea și unitatea de care dă dovadă comunitatea noastră”, a spus Gelil Eserghep.Ulterior, alegerea președintelui s-a făcut prin vot secret. La final, Gelil Eserghep a fost declarat președinte al UDTTMR, 272 de voturi fiind „pentru”, un vot „împotrivă”, iar celelalte anulate.În altă ordine de idei, după finalizarea Congresului, aproximativ 500 de membri ai comunității tătare au participat la un marș comemorativ, organizat de UDTTMR, în memoria victimelor care au pierit în timpul Surghiunului din 18 mai 1944. Marșul s-a desfășurat pe traseul Gara Constanța (parc) - Bd. Ferdinand - Bd. I.Gh. Duca - Str. Ștefan cel Mare - Str. Mihai Viteazul - Bd. Ferdinand - Bd. Tomis (Platoul din fața Instituției Prefectului). Reprezentanții UDTTMR au depus un memoriu la Consulatul Republicii Turcia, unde au fost așteptați de către consulul general Mustafa Uygar Sertel, la cel al Federației Ruse la Constanța, unde memoriul a fost lăsat în cutia poștală, și la Instituția Prefectului Județului Constanța, unde participanții la marș au fost așteptați de subprefectul Levent Accoium.