Galerie FOTO şi VIDEO / PP-DD Constanţa a trimis ajutoare sinistraţilor din judeţul Galaţi

Gest de solidaritate

Galerie FOTO și VIDEO / PP-DD Constanța a trimis ajutoare sinistraților din județul Galați

„Înainte de a fi politicieni, suntem oameni și nu putem fi indiferenți față de durerea semenilor noștri. Suntem alături de familiile celor dispăruți în timpul inundațiilor. Este o tragedie de proporții ceea ce s-a petrecut la Galați, cu acei bătrâni care și-au pierdut într-o clipă tot ceea ce au agonisit o viață. De aceea, noi, de aici, de la Constanța, am considerat că este necesar să ne implicăm și să aducem un strop de alinare celor necăjiți. Ne-am organizat rapid și, din puținul nostru, am trimis ajutoare către familiile afectate de inundațiile din județul Galați”, a declarat, pentru „”, președinteleMulți au fost cei care s-au implicat în campania umanitară a PP-DD Constanța. Alături de Gheorghe Slabu, s-au aflat senatorul, deputatulconsilierii locali(președinte al Organizației Municipale),și, reprezentanții organizațiilor județene (consilierii județeniși), din Năvodari (), Mangalia (), Cernavodă (), Corbu (), Mihail Kogălniceanu (), Cogealac (), Lumina (), dr., precum și alți membri ai PP-DD din localitățile Eforie, Techirghiol, Murfatlar, Agigea, Costinești, Ovidiu, Tuzla sau Pecineaga. Astfel, ajutoarele strânse din punctele de colectare organizate de „violeți”, au fost urcate în două dube de 5 tone și trimise, ieri, spre familiile necăjite din județul Galați.„PP-DD regretă pierderile suferite de români din cauza inundațiilor și condamnă lipsa măsurilor de pre-venire a unor astfel de catastrofe din partea autorităților. Suntem solidari cu acești oameni nu doar prin vorbe, ci și prin fapte și de aceea am demarat o campanie națională de strângere de ajutoare pentru cei afectați în aceste zile. Vom încerca să compensăm incom-petența autorităților sprijinind fiecare dintre noi cu ceea ce putem pe cei loviți de vreme și de vremuri. Românii trebuie să se ajute atunci când e nevoie și sperăm că ni se vor alătura toți care vor să ajute”, se arată într-un comunicat transmis de Biroul de presă al Partidului Poporului Dan Diaconescu.