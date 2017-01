Galerie foto. Senatorul Gigi Chiru a oferit cadouri copiilor de la grădiniţele din Constanţa

Galerie foto. Senatorul Gigi Chiru a oferit cadouri copiilor de la grădinițele din Constanța

Senatorul Christian Gigi Chiru, co-președintele PNL Constanța, alături de organizațiile de femei și de tineret ale partidului, a împărțit cadouri la grădinițe din județ și din municipiul Constanța.Fericiți că au primit daruri, micuții i-au colindat pe cei care au jucat rolul Moșului. Este o tradiție pe care membrii partidului o păstrează an de an în perioada sărbătorilor. Iubirea de semeni ne ajută să-i cunoaștem și să-le dăruim bucurie.„Am dorit să jucăm rolul lui Moș Crăciun și să aducem bucurie copiilor din județul Constanța. Ne-am bucurat alături de ei și am simțit și noi, din nou, cum este să fii copil. Le-am urat tuturor să aibă sărbători fericite alături de familiile lor și să fie cuminți pentru ca Moșul să vină și săptămâna viitoare. Copiii sunt minunați când primesc cadouri și se bucură sincer. Indiferent ce facem, cu ce ne ocupăm, când dăruim devenim mai buni, iar acest lucru ar trebui să-l facem în fiecare zi. Dăruind vom fi mai fericiți, iar societatea noastră poate fi mai bună”, a declarat senatorul Christian Gigi Chiru, co-președintele PNL Constanța.