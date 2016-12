Galerie foto. Primarul Valentin Vrabie a inaugurat noua geamie din satul Izvoru Mare

Primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie, a inaugurat, astăzi, noua geamie din satul Izvoru Mare. La eveniment au participat consulul General al Republicii Turcia, Ali Bozcaliskan, șeful Cultului Musulman din România, Muftiul Muurat Iusuf, președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, membri ai UDTR, oameni de afaceri tătari și turci, oficialități locale, imami, numeroși credincioși musulmani, dar și cei doi subprefecți ai Constanței, Ersun Anefi și Levent Accoium."Nu m-am gândit la un astfel de proiect, însă eu așa am simțit că trebuie să fac. Până acum am renovat două biserici din comună. Această geamie era aproape demolată și am simțit că este de datoria mea, din respect pentru trecut și din apreciere pentru relațiile deosebite pe care le avem cu comunitatea musulmană. Suntem ca frații, chiar dacă unii au spus la început că avem doar 12 musulmani, și că nu de geamie avem acum nevoie. Eu nu am renunțat la acest proiect și iată-ne, azi, la inaugurarea lui. Am încredere că am făcut ce trebuia. O fi bine, o fi rău, o fi mult, o fi puțin, eu asta am crezut și am simțit că trebuie să fac, am făcut-o din tot sufletul pentru toți frații mei musulmani", a declarat primarul comunei Peștera, Valentin Vrabie.Mai multe informații pe acest subiect puteți citi în ediția de vineri a ziarului nostru.