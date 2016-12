Galerie foto / Peste 40.000 de participanţi s-au distrat pe cinste pe Valea Izvorului

Record național de prezență la „Ziua Comunei Peștera“

Galerie foto / Peste 40.000 de participanți s-au distrat pe cinste pe Valea Izvorului

Spectacol cu artiști consacrați, surprize, show aviatic de acrobație și de lasere, focuri de artificii și multă voie bună. Vorbim despre ingredientele care au stat la baza evenimentului ce a marcat „Ziua Comunei Peștera“ denumită generic „SărbătoareaFlorii de Salcâm“.Sâmbătă, 16 mai, toate drumurile au dus în comuna Peștera, pe Valea Izvorului, acolo unde primarul independent Valentin Vrabie și echipa sa din administrația publică locală au organizat un eveniment magnific, așteptat cu nerăbdare de mii de constănțeni și nu numai.Startul petrecerii a fost dat la ora 12.00, când au avut loc renumitele lupte tătărești, după care, la ora 14.00, s-a dat startul concertelor muzicale.La fel ca și în anii trecuți, pe scena amplasată special pe Valea Izvorului, au urcat nume sonore ale muzicii ușoare și populare românești și nu numai, cum ar fi: Andra, Zdob & Zdub, Formația Pindu, DJ. Rinno și Silvia, Edy Band, Marian Cozma, Nikolaos Papadopoulos, Mariana Edulescu, Mariana Culda, Gheorghe Lupu, Ansamblul Dunărea Tulcea, Mihai Trăistariu, Favorit Band și Lambrino, iar prezentator a fost Cătălin Măruță.„De câte ori organizez o asemenea acțiune, țin cont de dorința locuitorilor. Mă consult cu ei și îi întreb de fiecare dată ce preferințe muzicale au, pe cine doresc să asculte, ce gen de muzică le place. Sper ca și în acest an să îi mulțumesc, deoarece, de la an la an, pretențiile sunt tot mai mari”, a declarat primarul Valentin Vrabie.Pe de altă parte, dacă muzica a răsunat până la miezul nopții, mireasma salcâmului înflorit, aroma ierbii crude, multă voie bună completate cu berea rece și micii sau fripturile care au sfârâit pe grătare au fost ingredientele perfecte pentru o zi de neuitat. Și toate acestea, completate de un minunat spectacol aerian de acrobație aplaudat cu frenezie de cei aflați la sol.În altă ordine de idei, dacă cei gurmanzi au ales să stea de veghe la grătare și să asculte muzică, cei pasionați de adrenalină au avut ocazia de a zbura cu avioanele de tip YAK 52 W puse la dispoziție de echipa „Iacarii Acrobați”. De partea cealaltă, copiii au fost atrași de plimbările cu animalele exotice cum ar fi elefanți, cămile, zebre sau ponei, toate aduse special pe Valea Izvorului pentru ca cei mici să se bucure nespus de mult. În plus, cei mici s-au putut bucura de jocurile special amenajate pentru ei.Pe de altă parte, după ce afară s-a întunecat, spectacolul a fost întregit de un excepțional show laser. Și pentru ca acest tablou festiv să fie desăvârșit, Sărbătoarea Florii de Salcâm s-a încheiat cu un spectaculos foc de artificii, în aplauzele celor prezenți.„Anul acesta, Ziua comunei Peștera, numită tradițional și Sărbătoarea Florii de Salcâm, a reunit peste 40.000 de participanți. O asemenea prezență record confirmă faptul că tot efortul depus pentru organizarea acestui eveniment a fost apreciat de cei prezenți. Le mulțumesc tuturor pentru că împreună am stabilit un record național de prezență la un eveniment festiv. De asemenea, mulțumesc echipei mele, fără de care nu ar fi fost posibilă această reușită, dar și reprezentanților mass-media care au fost alături de noi ca de fiecare dată”, a declarat, la finalul petrecerii, primarul Valentin Vrabie.Mai multe fotografii de la acest eveniment puteți vedea pe site-ul www.cugetliber.ro.