Galerie foto. Eveniment important, azi, la Cumpăna

Astăzi, 19 martie 2016, în comuna Cumpăna s-a desfășurat o acțiune de ecologizare si plantare de copaci.Acțiunea face parte dintr-o campanie ecologică, numită “Să redăm verdele”, campanie inițiată de tinerii social democrați din Cumpăna,cu sprijinul Organizației PSD Cumpăna, și are scopul de a promova spiritul ecologist în vederea asigurării unui mediu natural mai sănătos. În acest sens, a fost ecologizată o zonă a Canalului Dunăre Marea Neagră și au fost plantați aproximativ 1000 de puieți de frasin si arțar în parcul de lângă sala de sport „Elena Frâncu”Tinerii au fost extrem de entuziaști și deschiși acestei idei de ecologizare a zonei. „Împreună am adus un plus comunei în ceea ce privește un mediu sănătos. În același timp, încurajăm tânăra generație în spiritul protecției mediului. Dacă fiecare din noi va planta azi un copăcel, mâine vom respira un aer mai curat”, a declarat viceprimarul Florin Neagu.