GALERIE FOTO / Cine nu îl cunoaşte pe salvatorul Constanţei?

Tranhanache Miolai

Bun articol si este scris totusi se un ziarist ponderat ! Saracu asta care s-a traso si a pupat peste tot e rezultatul unei legi proaste care a facut sa avem un parlamen de santajabili fara personalitate ai mama lor ! Ce astepari ai de la un asta sa faca legi bune ? Uite asa romanica a ajuns stat politienesc pentru ca cea mai importanta institutie a democratiei Parlamentul e "poluat" de neicanimeni ca Tranhanache ssta Dar va invit sa analizati si restul Parlamentarulor de Constanta : Poponache ala cu coada care vrea sa-si traga si delfinii in pat , Cioara de Voicu , betivanul obosit de Moga , ala al lui Dobre , ala al lui Babus , Martin care s-a ascuns , Sandu Mazare la fel bietul de el speriat de securisti , Manuela Mitrea parasuta(ta) de Miron , Copilul fara minte al lui Rosca Stanescu , Cap de porc George Dragomir , Elefantul , Maglaonul spagar Ghiru , Hotul neprins Lupu Mihai , Hasoti care si el e scarbit de prostii agatati ! Sunt astea in stare sa faca in Parlament legea lustratiei ca toti subacoperire din instante sa fie judecati si scosi in afara sistemului ? Ma indoiesc !