Galerie foto. Ansamblul "Qaradeniz" al UDTTMR, mesager al folclorului tătăresc în Turcia, la Yalova

Ansamblul „Qaradeniz” al Uniunii Democrate a Tătarilor Turco – Musulmani din România – Filiala Constanța a participat, în perioada 18 – 24 iulie, la Festivalul Lumii Turcice, care are loc an de an la Yalova (Turcia), organizatorul manifestării fiind Organizația YAFEM.Ansamblul din România a fost singurul mesager al folclorului tătăresc care a evoluat pe scena celei de-a XVIII-a ediții a Festivalului de la Yalova, alături de ansambluri din Bulgaria, Macedonia, Georgia, Azerbaidjan, Balkaria, Bosnia Herțegovina, Kârgâstan, Cirpu de Nord, Ucraina, Yakutia, Osetia, Cecenia, Daghestan. Tinerii dansatori tătari din România au prezentat dansuri tradiționale tătărești, atât specifice zonei Dobrogei, cât și din Crimeea.În timpul deplasării, membrii Ansamblului „Qaradeniz” au vizitat și câteva obiective turistice din Bursa, precum prima geamie, Ulu Camii sau Osman Gazi Türbesi.