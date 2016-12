Gabriela Firea, sancţionată cu avertisment de CNCD

1

Sfanta Gabriela

Era si cazul ca prostanaca asta a lu' Pandele s-o ia pe cocoasa. Aceasta mama eroina a neamului romanesc, aciuata in Parlament printr-o nefericita eroare a istoriei, intr-un sistem sovietic ar fi fost decorata, pentru fertilitatea ei demna de o cauza mai buna. Daca mai tineti minte, acum cateva luni, aceasta a avut geniala initiativa de infiintare a afterschool-urilor in biserici!?! Revenind la articol, toata pledoaria ei pe aceasta tema, impotriva lui Iohannis, pe care l-a "atins" in numeroase randuri, a fost fix pix in fata electoratului in ziua de 16.