Gabriela Firea, replică pentru Alina Gorghiu

Premierul este mai mult decât îndreptățit să solicite un acord al tuturor forțelor politice cu privire la construcția de autostrăzi în România, a afirmat purtătorul de cuvânt al PSD, Gabriela Firea."Co-președintele PNL Alina Gorghiu se află într-o mare eroare și confundă atribuțiile președintelui cu cele ale premierului, ceea ce nu e de mirare după 10 ani de regim Băsescu și având în vedere că liberalii și-au însușit toate caracteristicile negative ale PDL. Premierul Victor Ponta este mai mult decât îndreptățit să solicite un acord al tuturor forțelor politice cu privire la construcția de autostrăzi în România, deoarece infrastructura intră în sarcina sa, la fel cum președintele Klaus Iohannis a inițiat un acord politic în ceea ce privește Apărarea, având atribuții constituționale în acest domeniu", a subliniat Firea, potrivit unui comunicat de presă.Potrivit acesteia, Guvernul actual are o viziune pe o perioadă mai îndelungată, iar "astfel de proiecte nu pot fi demarate acum, pentru a fi oprite la anul, sau oricând va veni un nou guvern"."Putem înțelege faptul că doamna Gorghiu nu are o viziune pe termen lung, dar ar trebui să accepte că, pentru a se dezvolta, România are nevoie de consens și cooperare între principalele partide politice. PSD este partidul care cât timp a fost la guvernare a construit și a dat în folosință cei mai mulți kilometri de autostradă dintre toate partidele din România. Doar în ultimii doi ani și jumătate au fost inaugurați 292 de km de autostradă, din cei 690 pe care îi are țara noastră. Știm că nu este suficient, dar acest lucru se explică prin faptul că, de fiecare dată când s-a schimbat guvernul, s-au schimbat și planurile, iar totul a fost luat de la zero. De aceea avem nevoie de un acord politic între principalele forțe politice din România", a mai susținut senatoarea PSD.