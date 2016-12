Gabriela Firea a demisionat din PSD

2

vedetele politicianiste

Gabi Fiere , joaca in politica romaneasca rolul pe care l-a jucat si-l joaca TEO in arta si cultura romaneasca si in PDL ,mare fiind politicianista ca si Firisor . Paceaurile astea si altele ca ele care au zapacit lumea cu manifestarile lor televizate au ajuns sa decida destinele Romaniei . Nu este destul ca avem o haita intreaga de politicianisti de toate culorile, trebuie sa suportam toate aceste patachine de parca Romania nu ar avea femei de valoare . Dar cine are nevoie de ele ?