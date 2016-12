Gabriel Oprea se retrage din politică

Ştire online publicată Vineri, 01 Iulie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

Fostul președinte UNPR, Gabriel Oprea, a anunțat pe pagina sa de facebook că se va retrage din politică. Acesta a precizat că va demisiona din UNPR, iar la finalul mandatului de senator nu va mai candida pentru un alt mandat. Oprea a mai spus că va susține mereu proiectele ce țin de securitatea națională, îl va susține pe Președintele României în tot ceea ce ține de acest domeniu și, până la finalul mandatului, va vota acele proiectele economice și sociale de care societatea are nevoie.Redăm, în continuare, postarea lui Gabriel Oprea:"Dragi prieteni,În politică este important să rămâi fidel propriilor principii. Pe această idee s-a bazat apariția UNPR pe scena politică. Timp de aproape 6 ani am condus UNPR respectând aceste principii. La Putere sau în Opoziție, am făcut ceea ce a fost bine pentru România și nu ceea ce a fost util pentru mine sau pentru partid. UNPR a sprijinit România în ultimii 6 ani și a asigurat stabilitate politică, într-o perioadă economică grea la nivel mondial. UNPR a susținut guverne fără să negocieze avantaje și privilegii. Singurele condiții pe care le-am pus partenerilor noștri au fost legate de protejarea drepturilor cetățenilor români și în special ale militarilor și de tratarea cu responsabilitate a tuturor aspectelor ce țin de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională.Pentru a respinge toate scenariile ireale care se fac în legătură cu activitatea mea politică, vă anunț că am decis ca drumul meu să se despartă de cel al UNPR și să devin senator independent. Am decis, de asemenea, ca la finalul acestui mandat al Parlamentului să mă retrag din politică.Voi susține mereu proiectele ce țin de securitatea națională, îl voi susține pe Președintele României în tot ceea ce ține de acest domeniu și, până la finalul mandatului, voi vota acele proiectele economice și sociale de care societatea are nevoie.Pe foștii mei colegi, alături de care am fondat UNPR și alături de care am luptat în acești 6 ani, îi voi păstra în suflet și îi asigur că în mine vor avea întotdeauna un prieten. Le urez succes, indiferent de drumul pe care aleg să-l urmeze. Orice ar face și în orice proiect politic s-ar implica, să nu uite că misiunea lor este să facă bine pentru România și pentru români.Vă mulțumesc tuturor și fie ca succesul să fie de partea celor care îl merită", a scris Oprea.