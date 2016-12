Gabriel Oprea - proiectul câştigător?

Gabriel Oprea - proiectul câștigător?

Ceremonia oficială de „cununie” dintre Ponta și Antonescu, cât și lipsa unei perspective pentru viitorul politic al celor două partide în ultimii ani au generat un val de nemul-țumiri în PSD și PNL. Oameni valoroși, precum parlamentarii Cristian Diaconescu și Marian Sârbu s-au strâns în jurul lui Gabriel Oprea punând bazele unui proiect ce se poate anunța câștigător - UNPR. Nu s-au pierdut în promisiunile niciunui alt partid și, în mai puțin de doi ani, formațiunea s-a ridicat pe propriile picioare, având în prezent zeci de mii de membri și simpatizanți. Plecat la drum cu mâna goală, Oprea a adunat în jurul său peste 30 de deputați și senatori, sute de primari și consilieri din întreaga țară, având suficientă forță pentru a se impune în arcul de guvernare.„Am preferat sprijinirea stabilității României în dauna unui beneficiu politic pe termen scurt. Evident, într-un moment de criză, într-un moment în care indiferent ce politici am fi abordat în România, nimeni n-ar fi putut evita, fiind la Guvernare, măsurile de austeritate. Am sprijinit mai mult stabilitatea României decât un anume partid politic sau altul. Faptul că PDL și-a asumat alături de UDMR responsabilitatea unui mecanism economic mai stabil ne-a făcut să sprijinim acest partid și nu putem discuta de niciun fel de interferență ideologică sau de niciun fel de afiliere mai mult sau mai puțin mascată la un alt partid politic. Nu ne vom pierde identitatea de centru stânga, nu ne vom topi în vreun partid politic și vom încerca cu forțele noastre și cu capacitățile noastre să facem o figură frumoasă la alegerile viitoare”, a declarat senatorul Cristian Diaconescu pentru Cuget Liber. Primari și consilieri județeni la UNPRÎn aceste condiții, asimilând valuri de nemulțumiți din PSD și PNL, UNPR a căpătat forță și în teritoriu, devenind alternativa decentă a oricărui partid compromis. Așa se face că cel mai bun primar PSD din țară a pus haina pesedistă în cui, anunțând că va candida la viitoarele alegeri din partea UNPR, deși avea oferte inclusiv de la PDL. Valentin Vrabie a candidat în 2008 din partea PSD și a câștigat primăria comunei Peștera din județul Constanța cu 85,4% din voturi, cel mai mare procent din țară. Din cauza numeroaselor neînțelegeri cu liderii județeni ai PSD, Vrabie a anunțat că va candida pentru UNPR. „M-am săturat să mai atrag atenția asupra a ceea ce se întâmplă la PSD Constanța, unde nu ești tratat cu respect, unde nimeni nu te întreabă nimic. Am încercat să îndrept lucrurile timp de trei ani, însă nimeni nu m-a băgat în seamă. Din contră, am fost hulit. Așa că am ales să mă alătur unei echipe care promovează proiecte dedicate românilor, care pune pe primul plan interesul cetățenilor și care are ca valori patriotismul, onoarea, demnitatea, verticalitatea și respectul față de semeni”, a spus Valentin Vrabie. Mai nou, potrivit liderului județean al UNPR, George Lipoveanu, primarul comunei Vulturu, Eugen Berbec, de la PNȚCD, și-a ma-nifestat interesul de a trece în echipa lui Gabriel Oprea. Aceeași mișcare au făcut-o și viceprimarul comunei Tuzla, Marian Sărăcilă, și toți consilierii locali PSD. „Vor veni tot mai mulți oameni de valoare la noi deoarece actuala conjunctură politică dintre PNL și PSD îi nemulțumește pe mulți. Vin oamenii și doresc să facă politică deoarece Gabriel Oprea - Cristian Diaco-nescu - Marian Sârbu reprezintă un triunghi puternic care poate garanta corectitudine, profesionalism și performanță”, ne-a declarat George Lipoveanu Candidați comuniUniunea Națională pentru Pro-gresul României (UNPR) va merge pe picioarele ei în viitoarele bătălii electorale, având ca obiectiv, pe lângă obținerea unui scor de cel puțin 10%, câștigarea a cât mai multor primării și consilii locale împreună cu partenerii de la PDL. „UNPR va merge în viitoare alegeri pe propriile picioare și sunt convins că vom obține un scor bun, adică minim 10% din voturi. Dacă e un primar care are sprijinul comunității vom avea candidat comun. Vreau să vă spun că noi facem politică pentru oameni, nu pentru candidați. Dacă oamenii își doresc ca edilul să continue mandatul, le respectăm dorința și vom merge pe candidat comun”, a declarat președintele UNPR Gabriel Oprea.