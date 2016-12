Gabriel Oprea nu mai vrea la guvernare

Gabriel Oprea nu mai vrea să facă parte din nicio formă guvernamentală, dar UNPR, partidul pe care îl conduce, ar fi deschis să participe la o guvernare, susțin mai multe surse din UNPR.„UNPR și eu ne-am ținut cuvântul, am sprijinit guvernul din care am făcut parte. Eu sunt militar, așa cum am ținut cuvântul față de domnul Klaus Iohannis, așa si de acum încolo. Am avut o discuție aseară cu domnul Victor Ponta și am decis că trebuie să ascultăm glasul străzii și că cea mai bună soluție e ca premierul să-și depună mandatul. Era normal să facă așa”, a spus Gabriel Oprea.