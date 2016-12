Gabriel Oprea: "În activitatea mea, numele meu nu a fost legat de vreun scandal"

Președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României (UNPR), Gabriel Oprea, a declarat, ieri, răspunzând unei întrebări referitoare la declarația lui Marian Vanghelie că are un loc „în celulă” pentru Ponta și Oprea, că în toată activitatea sa politică numele lui „nu a fost legat de vreun scandal”, pentru că este jurist, militar și a căutat să respecte legea. „Aș vrea să verificați în timp dacă Gabriel Oprea, vreodată, poate am fost și eu supărat dar am căutat să-mi duc proiectul politic, UNPR, de stabilitate națională. Am căutat să nu jignim pe nimeni și am căutat să respect legea. De regulă, în toată activitatea mea politică, și am fost și în vreo șase guverne, numele meu nu a fost legat de vreun scandal. De ce? Pentru că am căutat să respect legea, sunt jurist, sunt militar și acest lucru vreau să-l insuflu și tinerilor să respecte legea. Eu nu am pomenit, niciodată, niciun nume. Nu cred în dușmănii politice, eu cred, eventual, într-o competiție politică, iar în problema de justiție, niciodată nu ne exprimăm. Justiția o întărim, o sprijinim și căutăm ca toți să respectăm legea”, a declarat Gabriel Oprea.