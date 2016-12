Gabriel Oprea consideră corect uninominalul pur

Președintele Uniunii Naționale pentru Progresul României, Gabriel Oprea, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că progresiștii susțin reducerea numărului de parlamentari și uninominalul pur.„UNPR a susținut întotdeauna respectarea dorinței românilor, exprimată prin referendum, privind reducerea numărului de parlamentari și uninominal pur. În momentul în care participi la o cursă și câștigi, trebuie să primești primul loc. Nu este etic, nu este normal ca de pe locul doi sau trei să primești mandatul de parlamentar în fața celui care a câștigat competiția. Din acest punct de vedere am votat și consider că este corect uninominalul pur”, a spus Gabriel Oprea, potrivit unui comunicat remis Agerpres.Gabriel Oprea a subliniat că UNPR este un partid relativ tânăr, dar care a contribuit la stabilitatea României în perioada de criză și a reamintit că și votul dat în Parlament pentru guvernul Ponta a fost pentru a asigura stabilitatea țării într-un moment critic.„UNPR, ca partid care și-a propus ca obiectiv strategic asigurarea stabilității României - și am demonstrat acest lucru - a dat votul de încredere guvernului, pentru că România avea nevoie să fie guvernată, România are nevoie de stabilitate politică și să putem depăși această criză economică mondială”, a mai declarat liderul progresist.